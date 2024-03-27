'Мы вынуждены выходить на улицы': заместитель начальника областного ТЦК рассказал о трудностях мобилизации в Украине

Задача по выполнению мобилизационного плана на Прикарпатье реализуется не в полном объеме. У работников ТЦК и СП возникают трудности, главной из которых является искаженное восприятие их работы обществом – к этому активно прикладывают руку спецслужбы страны-агрессора РФ.

Об этом в интервью "Западному курьеру" сказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар. Он отметил, что большинство военнообязанных, готовых защищать государство добровольно, уже ушли на фронт в первый год полномасштабного вторжения.

С тех пор ТЦК приходится работать с гражданами, которые стремятся уклониться от мобилизации. В связи с этим в Ивано-Франковской области периодически изменяются подходы к привлечению военнообязанных в армию. Органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять их оповещения, не выполняют эту задачу, а иногда и откровенно саботируют ее.

"Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задания на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять меры оповещения своими силами", – говорит Боднар.

Чаще всего люди, которые уклоняются от мобилизации, обвиняют работников ТЦК в том, что те сами якобы являются уклонистами и должны идти на войну. Однако в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП 70% военнослужащих (а если говорить о роте охраны, то и все 90%) – это военные, которых вернули из боевых частей. Они проходили военную службу и стали непригодными либо в результате приобретенных там заболеваний, либо из-за ранений.

Остальные – это преимущественно женщины и представители старшего поколения. Женщин тоже пытались привлекать к мерам оповещения военнообязанных, однако в ответ было либо игнорирование, либо провокационные действия.

"Есть момент того, что наряду с физиологической травмой, ограниченно пригодные к военной службе часто имеют и душевные раны. И когда человека, прошедшего нелегкий боевой путь, в тыловом городе гражданские будут "посылать на фронт", обычно в ответ возникает агрессия. Мы такие моменты со стороны наших работников пресекаем. С другой стороны, это доказывает, что в ТЦК работают никакие не уклонисты", – отметил Боднар.

Сейчас в областном ТЦК вынуждены 70-80% личного состава привлекать к мобилизационным мерам. Это крайняя мера, не приносящая им никакой радости или материальной выгоды.

"Это лишняя работа, которую не должен был бы делать ТЦК. Еще год назад этой задачи в нашем положении не было. Повторюсь, этим должны заниматься органы местного самоуправления и руководители предприятий, учреждений, организаций. Но и власть на местах, и начальники в союзе с подчиненными, ищут пути уклонения от призыва. И сейчас это им удается из-за неполного соответствия законодательства. Это реалии настоящего, которые, надеюсь, изменятся после принятия закона о мобилизации", – резюмировал заместитель начальник центра комплектования.

Как сообщал OBOZ.UA, порыв относительно защиты государства, возникший у украинцев в феврале 2022 года, за более чем два года полномасштабного противостояния с РФ уже исчез. Это является нормальной психологической реакцией общества на затяжную войну, говорит военный аналитик Михаил Самусь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!