'Это нормальная психологическая реакция общества': военный аналитик объяснил, почему исчез порыв к защите государства по сравнению с февралем 2022-го

Порыв относительно защиты государства, возникший у украинцев в феврале 2022 года, за более чем два года полномасштабного противостояния с РФ уже исчез. Это является нормальной психологической реакцией общества на затяжную войну.

Об этом OBOZ.UA сказал военный аналитик Михаил Самусь, комментируя ситуацию с мобилизацией в Украине. Ее эффективность упала как из-за исчезновения упомянутого выше порыва, так и из-за несовершенства системы, установленной старым законом.

"Одно дело война один-два-три месяца, одно дело война, которой не видно ни конца, ни края. Это по-разному воспринимается психикой, и это нормально, здесь ничего особенного среди украинцев. Если посмотреть на соцопросы в Европе, то там вообще по 15-20% населения готовы вообще оружием в руках защищать свою родину. Например, в Финляндии и в странах Балтии там доходит до 95%. Например, в Западной Европе там все это 15-20%. Поэтому здесь ничего нет какого-либо уникального или страшного", – отметил Самусь.

Система мобилизации в Украине действительно устарела, ее нужно менять. Должна быть обеспечена и демобилизация, и замена личного состава, и ротация, и отдых для наших защитников.

"Не может быть такого, что кто везет – на том и едут, так не может работать", – говорит эксперт.

Для того, чтобы реорганизовать систему мобилизации максимально справедливо и эффективно, необходима работа депутатов и экспертов. Самусь объяснил: с одной стороны, государство должно обеспечить оборону – в этих условиях нужно использовать все возможности. Однако важно обеспечить возможность для отдыха и демобилизации наших военных.

Чтобы это происходило справедливо, рассматривают возможность дифференцированного подхода.

"Это, например, не просто со дня мобилизации. Потому что кто-то мог служить на нуле три года, а кто-то мог служить в другом городе. А учитываться будет все одинаково. Возможно, нужно смотреть по тому периоду, который человек действительно находился, собственно, в зоне боевых действий, а не просто служил в армии. Потому что таких людей гораздо больше, чем тех, кто непосредственно воюет, выполняет задачи на нуле", – объяснил Самусь.

Также не стоит забывать о необходимости обеспечения обороны нашего государства. "Если просто сказать окей, 36 месяцев – и всех отпустить, то окажется, что будут пробелы в армии фактически, подразделения, соединения, части не смогут выполнять свои задачи", – отметил аналитик.

Он также высказался по поводу мотивации к мобилизации, которая предусмотрена в новом законопроекте. В частности, очень важен материальный компонент.

"Я считаю, что деньги – это выражение уважения. То есть, если украинскому солдату платят 3-4-5 тысяч долларов, значит его уважают. А не просто говорят, ты же обязан служить, иди служи. Да, обязан, но при этом государство должно показывать свое уважение тем людям, которые идут воевать. Они должны показывать это в материальном смысле, должны показывать это в других социальных смыслах", – говорит Самусь.

По его мнению, государство спокойно может обеспечить, например, налоговые льготы для тех людей, которые воевали, или вообще избавить их от необходимости уплачивать часть налогов. Также можно создать условия для льготного кредитования для начала бизнеса для наших защитников. Это необходимо для развития и социальной адаптации людей, которые возвращаются из войска.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Самусь объяснил, что законы Украины о мобилизации, существовавшие до 2014 года и, соответственно, до 2022, были написаны по советским канонам, когда никто не представлял, что они когда-нибудь понадобятся. Поэтому после начала полномасштабной войны оказалось, что они не могут работать эффективно.

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