'Писалось по советским лекалам': военный аналитик объяснил, в чем проблема законодательства о мобилизации в современной Украине

Законы Украины о мобилизации, существовавшие до 2014 года и, соответственно, до 2022, были написаны по советским канонам, когда никто не представлял, что они когда-нибудь понадобятся. Поэтому после начала полномасштабной войны оказалось, что они не могут работать эффективно.

Об этом в эфире OBOZ.TALK рассказал военный аналитик Михаил Самусь. Он отметил, что из-за этого проблема мобилизации является системной.

"Первый этап войны Украина прошла благодаря добровольцам, благодаря военным, которые выразили желание фактически добровольно служить и защищают родину до сих пор. А вот когда нужно было применить те системные подходы, которые заложены в закон, они не сработали, потому что они не были адаптированы к современному дню", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что недостаточно заявить, что граждане Украины обязаны служить. Для этого нужно создать соответствующие условия, мотивационные пакеты, социальные гарантии. А существовавший закон не мог решать эти вопросы.

"Поэтому то, что сейчас рассматривается, уже достаточно продолжительное время этот документ, это положительный процесс, это процесс, который нужно пройти, и от того, какой закон будет принят, от того и зависит, как будет дальше происходить процесс мобилизации в Украине", – объяснил аналитик.

Самусь отметил, что опыт Украины уникален, ведь ни у одной страны мира нет подобного закона.

"То есть все законы, существующие о мобилизации, они писались еще по канонам Второй мировой войны", – рассказал он.

По словам Самуся, украинец, например или любой европеец, считает себя самодостаточным. А мобилизационная система советских времен исходит из того, что государство главное.

"И это противоречие нужно убирать. Почему я говорю, что главным каноном, основой этого закона, должна быть справедливость и уважение к гражданину, достоинство гражданина", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что в новом законопроекте заложена норма о мобилизации юношей с 18 лет. Если документ будет утвержден в той редакции, которая есть сегодня, то эта норма может стать большой проблемой.

– Заместитель председателя комитета Егор Чернев рассказал, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Этот процесс народные депутаты могут завершить на следующей неделе.

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