Если повреждение было преднамеренным: Столтенберг заявил о готовности НАТО к 'решительному ответу' на инцидент в Балтийском море

В НАТО обсудят повреждение критической инфраструктуры в Балтийском море. Если подтвердится, что атака была умышленной, то Альянс готов дать "решительный ответ".

Об этом 11 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом 16-й встречи в формате "Рамштайн". Он отметил, что сейчас важно установить, "что случилось и как это могло случиться".

"Если будет доказано, что это намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, то это будет, конечно, серьезно, и это, конечно, встретит объединенный и решительный ответ НАТО" , – пообещал он.

Генсек добавил, что инцидент в Балтийском море будут обсуждать министры обороны стран НАТО на "Рамштайне".

Дополняется...