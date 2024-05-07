Если Путин хочет защитить свои войска от западного оружия, пусть выведет их из Украины, – Кирби

В администрации американского президента Джо Байдена ответили на угрозы России бить по военным объектам Британии, которая разрешила Украине атаковать британским дальнобойным вооружением территорию РФ. Там отметили, что если Москва боится большие потерь, для нее есть простой вариант – вывести войска из Украины.

Я таким заявлением на брифинге в понедельник, 6 мая, выступил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что Москва должна прекратить войну и вывести военных из украинских территорий, если хочет уберечь их от больших потерь на фоне усиления помощи ВСУ со стороны Запада.

"Если Путин и российские официальные лица беспокоятся о своих войсках в Украине, которые получают удары оружием из других стран, то самый легкий способ отреагировать – просто забрать свои войска и уйти", – сказал Кирби.

Также представитель Белого дома отреагировал на объявление Россией учений с использованием тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживают этот вопрос и назвал "ядерную" риторику российского руководства безответственной.

Напомним, что 6 мая, министерство иностранных дел России вызвало посла Британии Найджела Кейси. Там разразились угрозами в адрес Лондона из-за данного Украине разрешения наносить удары по российской территории британским оружием.

В ведомстве выдали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории РФ могут стать "любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон дал понять, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России. Он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько потребуется".

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