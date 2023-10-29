'Если рухнет Украина, то падем мы все': президент Чехии призвал поддерживать Киев к победе

Президент Чехии Петр Павел заявил, что международные партнеры Украины должны продолжать упорно оказывать ей помощь в войне против Российской Федерации. В противном случае, украинский суверенитет потерпит поражение, но вместе с ним падут и западные демократические государства.

Об этом политик сказал дипломатам из разных стран, которые работают в Праге, по случаю национального праздника 28 октября, передает чешское информагантство 420. Он пояснил свои геополитические опасения тем, что мировая стабильность заметно пошатнулась.

"С тех пор мы стали свидетелями многих тревожных событий в мире, продемонстрировавших важность и необходимость открытого общения как инструмента предотвращения будущей эскалации. На этом примере я четко понимаю, если Украина падет, падем мы все", – пояснил Павел.

Глава государства также призвал дипломатов с пониманием относиться к бедам соседних государств, которые переживают военное нападение и оккупацию. Осуждать действия пострадавшей стороны, по его словам, не следует.

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Напомним, ВВС Чехии провели церемонию прощания со своими последними ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35. Эта страна переходит на вертолеты типов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom и уже даже получила первые такие машины. Что же касается Ми-24 и Ми-35, то их теперь может получить Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, еще летом украинский президент Зеленский встретился со своим чешским коллегой Павелом, рассказав ему о том, как проходит контрнаступление Сил обороны. Тогда он признал, что темпы освобождения оккупированных территорий не так стремительны, как ожидалось, но инициатива в руках ВСУ.

Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не двигаемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", – указал глава государства во время визита в Прагу.

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