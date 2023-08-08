Если ВСУ удержат темп наступления, то фронт рухнет на 40 км: в росСМИ описали ситуацию вблизи Старомайорского

Если ВСУ удержат темп наступления, то фронт рухнет на 40 км. Такие заявления выдвинула российская пропаганда.

Видео дня

В частности, об этом заявили в росСМИ, где и описали ситуацию вблизи Старомайорского. Там рассказали об обстановке в Старомайорское и Новоселовское.

"ВСУ заняли н.п. Старомайорское, Донецкой области, и продолжают дальнейшее давление на данном направлении, где им противостоят силы 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь). На данном участке фронта, совместно с регулярными силами ВСУ отмечается присутствие элитных подразделений ССО Украины, что значительно усугубляет обстановку для обороняющейся стороны", – говорится в сообщении.

По данным паблика, местные военнослужащие отмечают, что в случае, если ВСУ удастся сохранить наступательный темп, это может грозить провалом линии обороны общей протяженностью в 40 км.

Также отмечается об хаотичности планирования оборонительных операций на данном направлении. Военнослужащие в первую очередь указывают на профнепригодность комполка – полковника Попова Петра Петровича.

"Все понимали, что если наступит п*здец – "триппер" его утроит", – комментирует ситуацию один из десантников (так "ласково" называет военнослужащий полка своего командира из-за трех букв "П" в ФИО).

Тем временем, мне передали обновленные данные относительно потерь подразделений на направлении Старомайорского. Состоянием на субботу (05.08) они составили: 54 – "200", 318 – "300" и 31 – без вести пропавший.

А в Новоселовском Сватовского района, Луганской области – на прошлой неделе стало театром ожесточенных боевых действий.

"Если быть точнее, отрезок длинной в 2 км от Куземовки до Новоселовского. Здесь подразделения 1-й танковой армии, совместно со штурмовыми подразделениями, состоящими из бывших заключенных, "Шторм "Z" выполняли задачу по штурму села Новоселовское, площадью 1 км². В результате боевых действий, подразделениям. ВС РФ удалось занять село. ВСУ отошли с занимаемых позиций", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что потери наступающих подразделений составили – 160 человек. При этом точное соотношение погибших или раненых уточняется. А среди них, между прочим, погибло 5 офицеров РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, після заколоту ЧВК "Вагнер" президент Росії Володимир Путін почав активно випускати значну кількість секретних указів. У липні обсяг таких документів досяг небаченої раніше позначки 62%, встановивши рекорд за весь час його правління.