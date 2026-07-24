"Есть четкий перечень мер": Зеленский обсудил с Драпатым и Хмарой ответ на российские удары

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым, заместителем руководителя Офиса президента Евгением Хмарой и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой. В ходе встречи обсудили ситуацию на фронте, а также определили комплекс мер в ответ на российские атаки по украинской инфраструктуре.

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Об этом глава государства сообщил по итогам доклада военного руководства.

Обсудили ситуацию на фронте

По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил о текущей ситуации на всей линии фронта.

В ходе совещания особое внимание уделили направлениям, требующим самых быстрых решений, а также выполнению первоочередных задач для украинских сил обороны.

"Главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на фронте в целом. Подробно рассмотрели те направления и задачи, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", – отметил Зеленский.

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Определили ответ на российские удары

Президент сообщил, что участники совещания согласовали порядок действий в ответ на российские удары по украинской инфраструктуре и продолжающийся террор против мирного населения.

Речь идет, в частности, об атаках на города и населенные пункты приграничных и прифронтовых областей, Киев и Киевскую область, Одесскую область, а также украинский морской коридор.

По словам Зеленского, на уровне Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, других органов власти, разведывательных структур и специальных служб уже определен четкий перечень мер реагирования.

Готовятся решения для нужд военных

Президент также сообщил, что Евгений Хмара работает над решениями, которые позволят оперативнее удовлетворять запросы командиров корпусов.

По словам главы государства, эти наработки стали результатом его недавнего общения с командирами, в ходе которого они озвучили первоочередные потребности своих подразделений.

В то же время Павел Палиса и команда Офиса президента будут и в дальнейшем координировать взаимодействие между военным командованием и государственными структурами для выполнения поставленных задач, добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый согласовали общую позицию относительно развития Сил обороны Украины и первых шагов по повышению их эффективности. Так, первоочередными задачами станут поддержка фронта, укрепление международной помощи и наращивание потенциала для переноса боевых действий на территорию государства-агрессора.

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