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"Есть четкий перечень мер": Зеленский обсудил с Драпатым и Хмарой ответ на российские удары

Надежда Данищук
War
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Зеленский заслушал доклады Драпатого и Хмары
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым, заместителем руководителя Офиса президента Евгением Хмарой и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой. В ходе встречи обсудили ситуацию на фронте, а также определили комплекс мер в ответ на российские атаки по украинской инфраструктуре.

Об этом глава государства сообщил по итогам доклада военного руководства.

Обсудили ситуацию на фронте

По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил о текущей ситуации на всей линии фронта.

В ходе совещания особое внимание уделили направлениям, требующим самых быстрых решений, а также выполнению первоочередных задач для украинских сил обороны.

"Главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на фронте в целом. Подробно рассмотрели те направления и задачи, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", – отметил Зеленский.

Зеленский заслушал доклады Драпатого и Хмары

Определили ответ на российские удары

Президент сообщил, что участники совещания согласовали порядок действий в ответ на российские удары по украинской инфраструктуре и продолжающийся террор против мирного населения.

Речь идет, в частности, об атаках на города и населенные пункты приграничных и прифронтовых областей, Киев и Киевскую область, Одесскую область, а также украинский морской коридор.

По словам Зеленского, на уровне Вооруженных сил Украины, Министерства обороны, других органов власти, разведывательных структур и специальных служб уже определен четкий перечень мер реагирования.

Михаил Драпатый доложил о текущей ситуации на всей линии фронта

Готовятся решения для нужд военных

Президент также сообщил, что Евгений Хмара работает над решениями, которые позволят оперативнее удовлетворять запросы командиров корпусов.

Михаил Драпатый и Евгений Хмара

По словам главы государства, эти наработки стали результатом его недавнего общения с командирами, в ходе которого они озвучили первоочередные потребности своих подразделений.

В то же время Павел Палиса и команда Офиса президента будут и в дальнейшем координировать взаимодействие между военным командованием и государственными структурами для выполнения поставленных задач, добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, и.о. министра обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый согласовали общую позицию относительно развития Сил обороны Украины и первых шагов по повышению их эффективности. Так, первоочередными задачами станут поддержка фронта, укрепление международной помощи и наращивание потенциала для переноса боевых действий на территорию государства-агрессора.

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Редакционная политика