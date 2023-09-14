Есть доказательства: Южная Корея заявила, что КНДР поставляет РФ оружие для войны против Украины

Южная Корея уже довольно давно имеет факты, подтверждающие, что КНДР отправляет в Россию свое оружие, которое Москва использует для ведения захватнической войны в Украине. Такое заявление было сделано в Офисе президента Южной Кореи.

Об этом сообщило издание Yonhap, ссылаясь на представителя Офиса южнокорейского президента. Он ответил на вопрос о том, предоставляла ли Северная Корея артиллерийские ракеты России.

"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине", – сказал чиновник.

Обеспокоенность касательно торговли оружием между Москвой и Пхеньяном возросла после встречи российского диктатора Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на прошлой неделе.

Чиновник также отметил, что оценивать итоги этой встречи преждевременно, поскольку визит Ким Чен Ына в Россию продолжается. Он подчеркнул, что сейчас очень внимательно отслеживаются результаты его визита в Россию.

Видео дня

"Мы внимательно следим за всеми событиями и результатами и обсуждаем многосторонние ответные меры, которые можем принять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими союзниками, а также индивидуальные меры, к которым мы можем прибегнуть самостоятельно", – добавил представитель президента Северной Кореи.

Он также подчеркнул, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль планирует поднять вопрос военных обменов между КНДР и Россией в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

В ходе пятидневного визита в Нью-Йорк на следующей неделе Юн Сок Йоль должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить глобальные вопросы, такие как война в Украине и ядерные угрозы Северной Кореи, а также пути сотрудничества Сеула и ООН, отметило издание.

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. После этого началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын выдал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Соединенные Штаты пристально следят за результатами встречи лидеров РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Официальный Лондон обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с призывом прекратить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!