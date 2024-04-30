'Есть две категории прав': нардеп объяснил, стоит ли украинцам бояться конфискаций. Видео

В условиях военного положения , некоторые права, которые имеют граждане Украины, могут быть ограничены, если в этом возникнет необходимость. В частности, речь идет о праве на собственность.

Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской конвенции по правам человека. О том, что это значит на практике, рассказал юрист-международник, народный депутат Александр Мережко в новом выпуске программы Oboz.Talk.

Юрист объяснил, что есть две категории прав, предусмотренных в настоящей Европейской конвенции: права, от которых государство может отступить и такие, от которых нельзя отступить ни при каких обстоятельствах.

"В частности, речь идет о таких правах, как право на жизнь, право, которое не может быть наказание без закона, запрет пыток, запрет рабства. Вот от таких прав нельзя отступить ни при каких условиях. А относительно тех прав, по которым Украина сделала такую заявление – такая возможность отступления предусматривается в самой конвенции. Есть достаточно много примеров, когда государства по разным чрезвычайным обстоятельствам делали такие отступления, такую дерогацию (частичное аннулирование – Ред)", – объяснил юрист.

Это предусмотрено в 15 статье Европейской конвенции, добавил Мережко.

Юрист отметил, что в условиях войны существует необходимость, диктуемая чрезвычайной ситуацией, ограничивать определенные права, к которым относится, в частности, право на собственность.

"Это право закреплено в том числе и в Европейской конвенции по правам человека. Но мы понимаем, что возникает необходимость, например, в районе боевых действий. Необходимо провести реквизицию. Или просто взять, например, автомобиль какого-то конкретного гражданина для того, чтобы использовать его Для защиты государства, для военных целей. То есть это происходит. Формально говоря, это определенное нарушение права гражданина на собственность. подчеркнул Сережко.

Однако в конвенции предусмотрены ограничения к отступлению от соблюдения прав человека, они связаны с остротой ситуации, отметил юрист

Поэтому в случае злоупотреблений со стороны властей гражданин может обратиться в соответствующие органы.

"Конечно, если человек считает, что в его конкретном случае произошло злоупотребление или нарушение его прав, то он может использовать национальные правовые средства правовой защиты. То есть обратиться в прокуратуру, обратиться в суд, обратиться к омбудсмену. То есть он может защитить, как и любой -свое право.

Как сообщал OBOZ.UA:

Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.

После того, как эту новость активно начали обсуждать в сети, министр юстиции Денис Малюска объяснил, что так поступают все страны, ведущие войну. А в апреле 2024-го украинское правительство в очередной раз уточнило перечень имеющихся ограничений и сократило его.

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