ГУР уничтожило истребители Су-30 и Су-27 на аэродроме под Липецком: детали уникальной операции. Видео

Главное управление разведки МО Украины осуществило очередную успешную операцию на территории страны-агрессора России. В результате были поражены вражеские истребители Су-30 и Су-27 на аэродроме под Липецком.

Ориентировочная стоимость двух самолетов оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Детали сообщили в ГУР.

"В ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар – горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27", – говорится в сообщении.

Украина готовилась к операции в течение двух недель

В результате операции ГУР Минобороны Украины, которую непосредственно осуществил представитель движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета страны-агрессора были выведены из строя.

"Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в геноцидной войне против Украины, может составлять до 100 миллионов долларов", – указано в сообщении.

В разведке отметили, что вражеские самолеты с бортовыми номерами "12" и "82" "удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму", а "планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели".

Предварительное изучение маршрутов патрулирования и графиков смены часовых позволило агенту незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить "сушки" непосредственно в защитном авиационном ангаре и покинуть аэродром.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины успешно поразила два российских истребителя Су-27 на военном аэродроме Бельбек в Крыму. Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Ориентировочная стоимость пораженных объектов составляет около 70 миллионов долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!