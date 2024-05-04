'Есть еще порох в пороховницах!' Залужный показал символическое фото и вызвал восторг в сети

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вызвал восторг в сети, показал фото с последствиями своих тренировок. Генерал не бросает тренироваться в стрельбе.

Подавляющее большинство людей обычно для мишени выбирает металлическую банку или стеклянную бутылку. Экс-командующий с расстояния в 25 метров из пистолета попал в гильзу, которая в разы меньше самой маленькой металлической банки. Правда, Валерий Федорович избрал очень солидное оружие.

"25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах", – лаконично прокомментировал Залужный свой выстрел и показал соответствующее фото.

Только за полчаса фотография в Facebook набрала более 11 тысяч лайков и получила множество комментариев. Люди в восторге от сноровки бывшего главнокомандующего.

"Я сначала подумала, что там отпечатки зубов", - написала одна украинка, очевидно, намекая на прозвище Залужного "железный генерал".

Известный адвокат в сфере уголовного права, преподаватель в НАУ и управляющий адвокатским объединением Сергей Лапутько предположил, что гильзы были плотно поставлены друг к другу, поэтому и попасть "не очень тяжело".

Залужный ответил, что гильза в качестве мишени была одна, как его и "учил друг" Лапутько.

А политик, бывший народный депутат и представитель "Правого сектора" Борислав Береза поинтересовался, "что об этом думает наш терминатор", то есть действующий главнокомандующий ВСУ. К сожалению, вопрос остался без ответа.

"Как говорил один человек, "а Федорович наваливает из короткого, дай Бог каждому", "Добрый пистолет в искусных руках всегда дает хороший результат", – комментируют выстрел другие украинцы.

Glock 17, который выбрал Залужный для тренировки – австрийский пистолет, разработанный фирмой Glock для нужд армии. Однако благодаря боевым качествам и надежности это оружие получило распространение и как гражданское оружие самообороны. Фирма Glock выпускает модификации этого пистолета в разных вариантах под разные патроны.

Особенностью конструкции Glock 17 является отсутствие флажка предохранителя и курка. Легкий и очень крепкий пистолет действует по принципу "выхвати и стреляй". Однако выстрел не произойдет без полного нажатия спускового крючка "безопасного действия".

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Залужный, об увольнении которого стало известно в феврале, в течение двух лет честно и откровенно рассказывал о ходе войны и отвечал на острые вопросы журналистов. Его комментарии редко походили на "теплую ванну". Генерал смог "протрезвить" мир, ожидавший молниеносную и легкую победу над оккупантами.

OBOZ.UA решил собрать самые яркие цитаты военнослужащего, которым восхищались в Украине и за ее пределами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!