Есть хорошие результаты: Зеленский указал на эффективность дронов-перехватчиков во время обстрелов

В течение уходящей недели Россия атаковала Украину почти двумя тысячами дронов, более чем тысячей КАБов и почти сотней ракет различных типов. Враг усиливает террор, чтобы запугать украинцев, однако на пути намерениям врага становится украинская ПВО.

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Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики, уничтожившие на этой неделе сотни "Шахедов". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в течение последних семи дней Россия во время масштабных атак для ударов по Украине использовала более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов.

"Россияне усиливают террор против городов и громад, чтобы все больше запугивать наших людей. Но несмотря на планы Москвы есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни сбитий российско-иранских "шахедов" за эту неделю", – отметил Зеленский.

Он добавил, что во время каждой встречи с западными партнерами на этой неделе речь шла о масштабировании украинской технологии дронов-перехватчиков.

"Спасибо каждому, кто готов инвестировать в защиту жизни, спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо. "Шахеды" – один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, "семерки" ("Группы семи". – Ред.) и всех партнеров", – резюмировал президент.

Зеленский также опубликовал кадры с последствиями российских ударов в течение недели. Разрушения и пожары, зафиксированные на них – самый убедительный "аргумент" в пользу того, что масштабировать эффективные технологии следует как можно скорее.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, получит ли Украина дополнительные Patriot. По его словам, военно-политическое руководство Украины готовит ряд шагов, в том числе "нестандартных", для того, чтобы более вовремя и в большем объеме получать военную помощь от партнеров.

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