Есть ли право на отсрочку от мобилизации у лиц, получающих второе образование в колледже: объяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных украинцев могут призвать на службу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки в Территориальные центры комплектования и в дальнейшем быть призваны в ряды ВСУ.

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Однако целый ряд категорий имеют законное право на отсрочку, в том числе, для получения образования. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Недавно в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект №9672, который предусматривает изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Речь идет об отмене отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет.

По словам адвоката Иванны Гречко, согласно 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования.

Поэтому граждане, которые являются студентами колледжа, по закону имеют право на отсрочку от призыва, несмотря на возраст. На сегодняшний день в Украине действующим законодательством не установлены ограничения по возрасту или по количеству уже полученных образований для получения нового образования.

Однако если законопроект №9672 будет принят и соответствующие изменения вступят в силу, то украинцы, которые получили высшее образование, а затем пошли учиться в колледже, утратят право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить сотрудникам ЖКХ, ОСМД и других организаций, обслуживающих жилые дома, подавать в военкоматы сведения о призывниках и военнообязанных и вручать повестки о вызове в ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что в Украине может исчезнуть такая формулировка как "ограниченно пригодные" военнообязанные граждане. По убеждению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, гражданин Украины должен либо быть "пригоден" для выполнения военной службы, либо "непригоден".

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