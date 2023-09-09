'Ограниченно годных больше не будет': омбудсмен рассказал об изменениях, ожидающих военнообязанных в Украине

В Украине может исчезнуть такая формулировка как "ограниченно пригодные" военнообязанные граждане. По убеждению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, гражданин Украины должен либо быть "пригоден" для выполнения военной службы, либо "непригоден".

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Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона. По словам Лубинца, в Украине продолжается проверка военно-врачебных комиссий при "военкоматах", в ходе которых были зафиксированы нарушения в отношении военнообязанных после прохождения ВЛК.

Он уточнил, что очень много случаев было зафиксировано по решению "ограниченно пригодный", когда гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, по коррупционной составляющей выдавались справки о непригодности к военной службе во время военного положения.

По словам омбудсмена, этот вопрос был отдельно рассмотрен на заседании СНБО, на котором Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно пригодный". По его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным к исполнению военной службы, либо непригодным.

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься ИТ", – добавил он.

Кроме того, Лубинец рассказал, что в Украине проверили уже 75% военно-врачебных комиссий.

"Проверки ВЛК осуществляет наш институт. По состоянию на данный момент проверили уже 75% ВЛК, до конца месяца стоит задача проверить 100% ВЛК в Украине", – резюмировал он.

Стоит отметить, что в Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мужчины от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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