Как будет происходить мобилизация в Украине в сентябре, и кто может рассчитывать на бронь: разъяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжат получать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии.

Видео дня

При этом в сентябре произойдут незначительные изменения в процессе мобилизации. Об этом говорится законопроекте № 9342.

Согласно документы, в Украине сужается перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Законопроект вносит правку в ст. 23 ч. 11 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Теперь граждане, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы не подлежат мобилизации только при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

В целом в сентябре процесс мобилизации не претерпит существенных изменений. На службу продолжат призывать годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без. Также мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве.

На службу могут попасть граждане от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу, но подписавшие контракт с ВСУ; снятые и исключенные из военного учета мужчины, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения.

Мобилизации также подлежат лица с инвалидностью, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, но которые добровольно согласились проходить службу по месту жительства.

Кроме того, законодательство предусматривает перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации. Согласно законодательству, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), если это необходимо для их выполнения;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, в Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен).

Ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!