После увольнения областных военкомов будут очищать районные и городские ТЦК: у Зеленского раскрыли детали

В дальнейшем увольнения военкомов могут пройти на более низких уровнях. Так, после увольнения всех областных военкомов, начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона. По его словам, несмотря на существующие системные злоупотребления и коррупцию, одновременно уволить руководителей ТЦК на всех уровнях невозможно (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Надо понимать, что это главный механизм, который обеспечивает, по большому счету, восполнение тех неизбежных потерь, которые несет война, среди военнослужащих. Но, бесспорно, когда будут назначены главы областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, понимающих, что такое жизнь, что такое смерть, и вернувшихся с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения", – сказал Вениславский.

Также он раскрыл, что на роль новых военкомов будут рассматривать боевых офицеров с безупречной репутацией и опытом управленческой деятельности.

Как известно, в Офисе президента объяснили решение про увольнение всех областных военных комиссаров, о чем 11 августа объявил глава государства Владимир Зеленский. Там отметили, что после громкого коррупционного скандала с одесским военкомом Борисовым, другим дали время "остановиться и подумать", однако главы ТЦК продолжали получать "доход серого цвета".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Зеленский провел заседание СНБО, во время которого заслушал результаты проверки Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ОП анонсировали, что в руководстве всех областных военкоматов состоятся важные кадровые изменения.

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