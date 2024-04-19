Есть ли у Украины план 'Б' на случай отсутствия помощи от США: Кулеба прояснил ситуацию

У Украины нет плана "Б" на случай, если в Конгрессе Соединенных Штатов Америки не примут законопроект с дополнительным финансированием. Наше государство рассчитывает только на план "А", который предусматривает "принятие сильнейших решений".

Об этом сказал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в четверг, 18 апреля. Он принял участие во встрече глав МИД стран G7.

Министр отметил, что Киев ожидает воплощения только одного плана – принятия сильного законопроекта с дополнительной помощью для Украины, а не полурешений.

"Сегодня я напомнил об этом государственному секретарю США (Энтони Блинкену. – Ред.): смотрите, у меня никакого плана "Б" нет, должен сработать план "А" – принятие сильного законопроекта. И он меня поддержал и сказал, что мы должны быть сосредоточены исключительно на сильных решениях для Украины, то есть на плане А", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба не стал прогнозировать, как будет проходить голосование в Палате представителей, поскольку вокруг законопроекта уже и так произошло "много битв". Он призвал просто дождаться результата.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

Ранее также сообщалось, что демократы в Палате представителей "выстроились в очередь", чтобы поддержать план Джонсона и предоставить голоса для одобрения законопроектов с дополнительной помощью для Украины и Израиля. Рассматривать документы американские законодатели будут в субботу, 20 апреля.

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