Есть ли угроза наступления РОВ на украинские областные центры и насколько актуальны призывы об эвакуации: анализ ситуации

В последнее время звучат опасения относительно того, что приграничные города Украины, такие как Сумы, Харьков и Чернигов, могут оказаться в зоне очередного российского большого наступления или же стать непригодными для жизни из-за постоянных атак РОВ. Масла в огонь таких настроений подливают боевые действия в Днепропетровской области и некие рекомендации эвакуироваться из Запорожья. Что же, давайте оценим риски и расставим точки над "ї" – без паники и хайпа.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Силы и средства РОВ

Прежде всего давайте определимся в вопросе, есть ли угроза наступления российских оккупационных войск в Сумской, Харьковской и Черниговской областях с вероятностью захвата областных центров.

На сегодняшний день по границе с этими областями со стороны России размещены три группировки, входящие в состав группы войск "Север", а именно:

"Курск" – Сумское направление, оно же Северо-Слобожанское, ориентировочно от 50 до 60 тысяч. Ориентировочно – потому как именно из состава ГВ "Курск" были изъяты силы и средства для усиления Покровского направления после провала Добропольской авантюры 51-й ОВА. Хотя сама ГВ так и не смогла добиться существенных успехов на Сумском направлении даже в вопросе развертывания буферной зоны, а потому после сокращения группировки говорить о неких масштабных наступательных операциях не приходится.

"Белгород" – Харьковское направление, в основном – Волчанское. Численность этой группировки около 50 тысяч. И она вот уже как полтора года не может выполнить задачу по оккупации Волчанска, не говоря уже об угрозах оккупации Харькову.

"Брянск" – та самая группировка, которая может грозить Чернигову, правда, ее численность около 12 тысяч. Из чего каждый может сделать соответствующий вывод, представляет ли она угрозу оккупации Черниговской области.

Таким образом те силы и средства, которые сосредоточены у границ с тремя вышеупомянутыми областями, не представляют угрозы оккупации всей области или областному центру, но их достаточно для проведения ограниченных приграничных рейдовых операций.

Отдельно замечу, что на Покровском направлении сосредоточено около 130 тыс. российских войск, которые уже год топчутся по окраинам города, в разы меньшего нежели Харьков или даже Сумы.

Что же до Запорожья и Днепра, то сосредоточенной на Запорожском направлении 58-й ОВА из состава ГВ "Днепр" аналогично недостаточно, чтобы выйти на областной центр и оккупировать его. Именно по этой причине практически вся активность РОВ на этом направлении представлена тактического уровня действиями. И если говорить о проблемах в Запорожской области, то куда хуже ситуация не на Запорожском, а на Гуляйпольском направлении, что вновь формируется и вырастает из Новопавловского.

Аналогично и бои в Днепропетровской области, завязанные не на попытке РОВ выйти на областной центр, а взять под свой контроль междуречье Волчья-Вороная и в перспективе по трассе Н-15 продвинуться к Покровскому.

Таким образом, у противника сейчас нет ни сил, ни средств, чтобы провести некую наступательную операцию с целью оккупации целой области и большого областного центра. Имеющегося у РОВ ресурса достаточно для вялотекущего, ползучего наступления на отдельно взятых участках, а не по нескольким одновременно, бравым кавалерийским наскоком.

Но есть ли возможность у российских оккупантов превратить эти города в непригодные для жизни?

Террор

Опасения по поводу того, что Сумы, Харьков, Чернигов, Запорожье и даже, странным образом, Днепр могут превратиться в непригодные для жизни города, сейчас звучат особо громко и особо панически. Но так ли это?

Мне очень непросто ответить на этот вопрос с учетом его, скажем так, определенной абсурдности. В частности, а чем именно измерять пригодность города к жизни в рамках украинских реалий? Реалий полномасштабной войны и круглосуточного террора российских оккупантов гражданского населения.

Харьков под постоянным террором РОВ с первых минут полномасштабного вторжения. Этот город пережил и ковровые бомбардировки, и артиллерийские огневые валы, и блэкауты, и отсутствие воды – и продолжает постоянно оставаться под ударами оккупантов. Можно ли его при этом назвать пригодным для жизни в любой из тех исторических моментов, в коем город пребывал с 24 февраля 2022 года?

Похожий вопрос касается и Херсона, где не только совершаются регулярные обстрелы города и удары КАБ, но и fpv-дроны попросту устраивают сафари за гражданскими в городе! Пригоден ли Херсон для жизни?

Поэтому для меня некие призывы об эвакуации Запорожья в сравнении с тем, какая ситуация в тех же Харькове и Херсоне, выглядят, мягко говоря, преждевременными. Но это не означает, что оккупанты не будут терроризировать город, как-раз наоборот – это неотъемлемая тактика РОВ, террор гражданского населения.

По этой причине пригодность города к жизни – это субъективная оценка. Для кого-то отсутствие света два-три дня уже повод выезжать, а кто-то продолжал оставаться в своих домах без света, воды и тепла, когда бои велись на окраинах. Каждый сам дает оценку понятию пригодности города к жизни, но то, что оккупанты будут бить по энергетике, пытаться лишить нас накануне зимы света, тепла и воды – несомненно.

Кроме того, последние удары РОВ показывают, что оккупанты намерены еще и создать продовольственный кризис в отдельно взятых областях. Целенаправленный удар по ферме в Харьковской области убил свиней, которые бы могли обеспечить мясом минимум месячную потребность жителей области. Ранее в Одесской области был нанесен удар по хранилищам с зерном.

Враг не только будет пытаться погрузить нас во тьму и холод, но и создать продовольственный кризис, дефицит накануне зимнего периода, когда повышается спрос и потребность определенных групп товаров.

Выводы

Собственно, из всего вышеизложенного не трудно сделать выводы. У российских оккупационных войск отсутствуют возможности оккупировать Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье и тем более Днепр. Накопления сил и средств, способных провести такую операцию, также не отмечается и даже наоборот, есть уменьшения ряда ГВ с целью усиления проблемных участков фронта.

С другой стороны, РОВ будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы продолжать делать невыносимой жизнь в приграничных и вблизи линии боевого столкновения городах. Враг будет как продолжать, так и масштабировать террор. Но, опять-таки, словно чего-то другого мы ожидали от маньяков, которым противостоят Силы обороны Украины.

Потому каждый для себя сам определяет, что такое пригодность города к жизни и когда необходимо эвакуироваться. Ведь неоднократно доказано: там, где для украинца уже давно обычное будничное утро, для европейца – конец света.