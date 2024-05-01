Есть ли в пакете помощи от США средства от КАБов: военный эксперт объяснил нюанс

Военная помощь Украине от союзников, в частности пакет помощи от США формируется с учетом пожеланий Генерального штаба ВСУ. Среди средств, которые украинская армия получит благодаря принятию решения о выделении 61 миллиарда долларов, могут быть и средства борьбы с управляемыми авиабомбами или КАБами.

Однако никакой "волшебной палочки" против КАБов не существует. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Очевидно, что любая помощь от США – только по запросу Генерального штаба. Естественно, что-то такое есть. Но надеяться, что у нас будет эффективное оружие против КАБов, я бы не стал, потому что для этого нужно усиление всей фронтовой ПВО", – отметил он.

Жирохов пояснил, что речь идет о целой системе, которая должна функционировать в этом направлении, то есть на уничтожение самих КАБов, а также на уничтожение носителей, "то ли на подходе к цели, то ли на отходе от цели". "Другого способа просто нет. Ожидать, что будет какая-то волшебная палочка, которая в одночасье изменит ситуацию на фронте с КАБами, я бы не стал", – сказал эксперт.

Как писал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов. По оценкам, для передачи первой части пособия на передовую потребуется меньше недели.