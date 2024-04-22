Помощь Украине висела на волоске: какой нюанс с голосованием в США был показательным и как Джонсон пошел против внутрипартийного большинства

Голосование за утверждение пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США стало одновременно и везением, и очень тревожным сигналом. За два года Киев потерял 50 голосов конгрессменов от Республиканской партии, некоторые из которых ныне "заражены" российской пропагандой. И теперь для достижения консенсуса демократам пришлось впервые за 60 лет пойти на сделку с умеренными республиканцами.

Об этом пишет Telegram-канал "Быть Или". Как отмечается в публикации, результаты голосования республиканцев за помощь Украине на уровне 101:112 – "возможно, главный итог голосования, который, если недооценить сейчас, может привести к плохим последствиям в будущем".

Чтобы провести голосование, пишет канал, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пошел против внутрипартийного большинства, нарушив "правило Хастерта" (majority of the majority), изначально будучи его приверженцем.

Это правило означает, что республиканцы в Палате не выставляют на голосование билли, по которым у них нет внутрипартийного большинства.

"Вчерашнее голосование показало, что внутрипартийного большинства по вопросу Украины у республиканцев не было, вопреки распространенному мнению, что большинство республиканцев за Украину", – говорится в публикации.

Причем это уже второй раз, когда Джонсон нарушил "правило Хастерта" – в марте он пошел на сделку с демократами по бюджету на 2024 год.

"Да, если бы Джонсон этого не сделал, вероятнее всего, он получил бы discharge petition (ходатайство об увольнении. – Ред.) и на этом бы все закончилось. Но. И нарушение Джонсоном "правила Хастерта", и discharge petition – это те решения, к которым не довелось бы прибегать, будь у Украины поддержка majority of the majority – большинства республиканцев, у которых большинство в Палате", – пишет канал.

Также отмечается, что задержка помощи на семь месяцев – "это не только саботаж трампистского крыла партии, но и следствие отсутствия внутрипартийного большинства по вопросу помощи Украине".

"Чтобы понимать, на каком волоске висела помощь Украине, достаточно одного факта: чтобы провести помощь Украине, демократическое меньшинство в комитете по регламенту пошло на сделку с умеренными республиканцами впервые с 1964 года. 60 лет назад такое было в последний раз! Тогда уже республиканское меньшинство пошло на сделку с демократами, чтобы провести Билль о гражданских правах", – говорится в публикации.

Как пишет канал, вся прошедшая неделя и все принятые решения "были действительно историческими", "но в следующий раз так уже может не прокатить".

Также "Быть Или" напоминает, что в мае 2022 года во время утверждения помощи Украине на 40 млрд долларов республиканцы голосовали 149:57 – теперь же результаты составили 101:112.

"За два года Украина потеряла 50 голосов конгрессменов партии, у которой на сегодня большинство в Палате. Это много. А в ноябре новые выборы. ... Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам техасец Майкл Маккол так и говорит: некоторые члены моей партии заражены российской пропагандой. Хорошо, что Маккол это понимает", – пишет канал.

В статье отмечается, что благодаря таким конгрессменам, как Маккол, меньшинству в республиканской партии, заручившись поддержкой демократов, удается взять верх над большинством.

"Но то, что внутри республиканской партии антиукраинское большинство – это проблема. И Украине с этим нужно что-то делать. Я еще в декабре говорил, что Украине нужно работать с американской аудиторией, чего практически никто не делает, а те, кто работает – делают это на голом энтузиазме, и их ресурса явно недостаточно. Вчерашнее историческое голосование – одновременно и везение, и очень тревожный звоночек", – считает автор публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине на более чем 60 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что им нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование за законопроект в Сенате.

В ЕС также заявили о намерении предоставить крупную помощь Украине, а успешное голосование в США назвали четким сигналом для Москвы.

В России одобрение в США закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню назвали "вмешательством во внутренние дела". В МИД РФ выдали, что американская поддержка якобы только "усилит мировые кризисные явления".

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