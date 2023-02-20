Есть много способов поддержать Украину и украинцев – я стараюсь использовать как можно больше: немецкий стилист уже почти год выставляет тематические лифтолуки

Немецкий стилист, дизайнер и квир-активист Фрэнк Питер Уайлд уже почти год методично поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Одно из самых известных средств – селфи в лифте в тематических образах. Легко ли уже 12 месяц находить для них одежду и аксессуары, сколько дублей нужно сделать, чтобы получить желаемый результат, и как еще берлинец помогает нашей стране, он рассказал "Телеграфу" в блиц-интервью.

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Прием с "лифтолуком" Фрэнк Питер Уайлд, известный в Германии и за ее пределами стилист, дизайнер и борец за равные права, использовал давно. В его ленте в Instagram множество таких фото, порой достаточно провокационных и эпатажных, но их "тональность" изменилась 22 февраля – за два дня до начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В этот день Фрэнк снялся в образе путина, использовав для этого маску с лицом российского президента, кожаный плащ и нож. Для следующего фото, когда война уже началась, он выбрал синий костюм и взял в руку букет цветов желтого цвета.

С того момента национальные украинские цвета преобладают в ленте, также берлинец активно использует и традиционную украинскую одежду, и современные вещи и аксессуары. Время от времени находятся в кадре книги, картины, игрушки, плакаты, созданные в Украине.

- Франк, были ли вы когда-нибудь в Украине, и как вам в голову пришла идея именно через яркие образы поддерживать нашу страну и привлекать внимание к войне?

– Я был в Украине один раз в жизни. И это было уже около 12 лет назад. По поводу этих фото – это не была идея, которая возникла внезапно, и я сказал: "О, давайте сделаем это". Для меня было и остается вполне естественным то, что я болею за Украину. За этим не было никакого плана, клянусь. Просто, когда началось это полномасштабное вторжение, я сказал себе, что буду на стороне Украины до тех пор, пока это будет продолжаться.

- К сожалению, великая война идет уже почти год, а вы каждый день в новом образе, легко ли сейчас, когда прошло столько времени, находить все новые и новые детали? Продумываете ли вы заранее, что наденете для очередного селфи, это получается спонтанно?

– Сказать, что это легко, было бы немного поверхностно. Я получаю информацию о войне и читаю новости, а также есть много друзей в Украине, которые рассказывают, что происходит. Поэтому иногда из-за своего рабочего графика я провожу съемку заранее. Но большинство фотографий все-таки делаю ранним утром, и они отражают то, что я считаю важным. Иногда я даже меняю фотоснимки в последнюю минуту перед публикацией, когда читаю что-то, из-за чего я не могу опубликовать счастливый кадр.

– Благодаря почти ежедневной практике у вас всегда получается сделать фото так, как вы задумали с первого раза?

– Обычно я готовлюсь и более или менее точно знаю, как я хочу, чтобы выглядел конечный вариант. Конечно, я делаю несколько кадров, загружаю их и выбираю тот, который, на мой взгляд, лучше всего представляет то, что я хочу сказать этим изображением. Но мое время в лифте очень ограничено, поскольку оно не мое частное, им пользуются и другие люди. Поэтому я должен быть скорым, чтобы никому не мешать. Часто, действительно, мне нужно всего несколько минут, чтобы сделать правильный снимок, но иногда процесс немножко затягивается, прежде чем я становлюсь доволен результатом. Знаете, я воспринимаю это очень серьезно.

- Вы в кадре появляетесь в одежде, аксессуарах как дизайнерских, так и вещах "масс-маркета" - вы их покупаете, подарки ли это?

- У меня есть фото, например, опубликованное на день рождения президента Украины Владимира Зеленского с милым его портретом, прикрепленным к футболке. Его я приобрел в поп-магазине в Берлине, это украинский модельер BESSARION, работы которого я люблю и увлекаюсь ими. Другие рубашки получаю в подарок от украинских дизайнеров, которым нравится то, что я делаю, и они хотят внести свой вклад в серию "Лифт", потому что понимают: эта серия – это как окно в мир, прославляющее украинскую культуру и моду, а также напоминает всем, что война России против Украины еще не закончена.

- А как к вам попадают принтованные вещи с названиями или изображениями украинских городов, таких как Мариуполь, Херсон, а недавно вы надели футболку с изображением центральной площади Мелитополя. Расскажите о ее истории.

– Пару таких футболок мне прислала украинка, желающая остаться анонимной. Мелитополь – это ее родной город, и она хотела, чтобы я напомнил о нем мира, и о том, что он страдает от российской агрессии.

- Да эти селфи хоть и очень мощный, но не единственный ваш вклад в помощь Украине…

– Как видим серия "Лифт" привлекла много внимания к моему Instagram по всем уважительным причинам. Поэтому я использую это для популяризации украинской культуры, музыки, искусства, моды. Но я использую свой голос, чтобы выступать на проукраинских демонстрациях, делиться петициями, а также поддерживаю благотворительные пожертвования для Украины. Есть много способов поддержать Украину и украинцев – я стараюсь использовать как можно больше. В частности, с июня прошлого года я сотрудничаю с проектом United24 ( платформа по поддержке Украины, где происходит сбор средств – авт. ) и официально объявлен в его рамках "другом Украины". В моем Instagram вы можете увидеть, что я использую их официальную сувенирную продукцию, которую нигде нельзя купить. Также я создал для них вместе с Vitsche Berlin ( объединение украинцев, живущих в Берлине – авт. ) рождественскую точку для сбора пожертвований на приобретение генераторов для больниц в Украине.

- Что вас больше всего поражает в украинцах, которые скоро как год продолжают противостоять сильному и подлому врагу?

– Это трудный вопрос. Честно говоря, меня так много поражает. Прежде всего – оптимизм и надежда, которые сохраняют украинцы. И это любовь и терпимость к каждому, которые я ощущаю, встречая их. И солидарность внутри украинской общины, которая меня действительно поражает. И способность создавать отличные вещи во время войны и никогда не сдаваться. Я так многому научился у всех замечательных украинцев, которых я встретил в течение последних почти 12 месяцев. Украина для меня – огромное вдохновение на храбрость и доброту, на любовь и солидарность.