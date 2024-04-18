'Есть несколько механизмов': нардеп сказал, сколько осужденных могут мобилизовать в ВСУ

Новый закон о мобилизации подразумевает несколько механизмов, согласно которым отдельную категорию осужденных могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины. В целом в рамках этих механизмов вступить в ряды Сил обороны могут не более 10 тысяч заключенных.

Об этом в интервью Radio NV рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, если человек осужден, то его могут мобилизовать через амнистию. А если человек находится в СИЗО, то ему могут изменить меру пресечения на личное обязательство пойти на передовую защищать Украину.

Нардеп рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России государство уже освобождало заключенных и они принимали участие в боевых действиях на фронте.

"Механизмы уже наработаны. Теперь нужно будет понять.. Речь идет об отдельных подразделениях и я с этим согласен. Как именно оно будет происходить, это вопрос уже к исполнительной власти, как эти подразделения будут формировать, кто у них будет командиром и какие задачи они будут выполнять. Такое право есть, дальше задача его отработать. Это сложный вопрос", – отметил Костенко.

По словам народного депутата, призвать в ВСУ большое количество осужденных, как это происходит в стране-агрессоре России, в Украине не выйдет.

"Я скажу сразу, чтобы мы не надеялись, что у нас сразу как в России будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. У нас не так много. Когда я исследовал этот вопрос, мне говорили, что мы можем надеяться на до 10 тысяч военнослужащих. При наших потребностях в мобилизации это ничего", – сказал он.

Напомним, что закон о мобилизации №10449 предполагает, что лица, осужденные и освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, могут быть призваны по желанию на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

Однако это правило не будет применяться к лицам, осужденным за совершение преступлений против национальной безопасности Украины.

В то же время, о привлечении к службе в ВСУ осужденных был разработан отдельный законопроект № 11079-1. Этот документ Верховная Рада приняла в первом чтении 10 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля Зеленский поставил подпись под проектом закона №10449 о мобилизации в Украине. Документ вступит в силу через месяц.

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