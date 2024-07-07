'Есть новые детали сотрудничества': Зеленский рассказал об укреплении украинского флота с помощью Британии и Нидерландов. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет укреплять свой флот вместе с Великобританией и Нидерландами. В ходе визита министров обороны и иностранных дел стран в Одессу были озвучены новые детали такого сотрудничества.

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Об этом глава государства рассказал в обращении к украинцам и миру в конце 865-го дня войны с Россией, в воскресенье, 7 июля. Зеленский также отметил, что рассказал министрам о ситуации на поле боя в Украине. Кроме того, они обсудили возможности укрепления противовоздушной обороны Украины.

"Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы. Будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества.

Он рассказал, что в Одессе в День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины лично наградил воинов ВМС.

Среди них – Герой Украины младший сержант Владислав Андрущенко и ребята, отмеченные Крестами боевых заслуг, орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество". Орденом Княгини Ольги глава государства отметил сержанта Ирину Бовщик – боевого медика 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Также Зеленский посетил защитников Украины, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в боях с российскими оккупантами.

"Горжусь каждым и каждой, кто действительно меняет все для нашего государства – защищает государство, открывает для Украины новые возможности. Бьется ради Украины, работает, получает нашему государству международную поддержку. Каждый наш общий результат – и результат в том числе в Черном море, изгнание российского флота – это достижение многих наших людей, которые не изменили и государству, и себе. Слава вам всем!" – сказал президент.

Кроме того, он проинформировал, что провел совещание по ситуации в Одессе и области – безопасность, работа наших транспортных артерий, энергетика, социальные вопросы.

"И еще одно. Хочу особо поблагодарить нашу Сто десятую отдельную механизированную бригаду за еще один сбитый российский боевой самолет на Донетчине – уже двенадцатый за несколько месяцев. Ваша точность – это действительно образец! Молодцы!" – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в День Военно-Морских сил ВСУ отметил героизм украинских воинов в войне с агрессором. Он подчеркнул, что они доказали, что им по силам поразить и убрать российский флот с украинского моря.

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