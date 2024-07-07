Зеленский в День ВМС: героические воины доказали, что украинское море не будет терпеть российский флот

Президент Владимир Зеленский отметил героизм украинских морских пехотинцев в войне с агрессором. Он подчеркнул, что они доказали, что им по силам поразить и убрать российский флот с украинского моря.

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С такими словами он выступил 7 июля в обращении к воинам Военно-морских сил ВСУ, которые в этот день отмечают профессиональный праздник. В его соцсетях опубликовано тематическое видео.

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