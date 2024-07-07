День Военно-морских сил: история праздника и какую роль сыграли ВМС ВСУ в противостоянии агрессии РФ

В воскресенье, 7 июля, в Украине отмечают День Военно-Морских сил ВСУ. Этот вид Вооруженных Сил Украины играет немаловажную роль в отражении российской агрессии.

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Дата празднования была установлена еще в 2015 году указом Президента Украины Петра Порошенко. С профессиональным праздником побратимов и посестер поздравили Командующий ВМС ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Поздравления с Днем ВМС

Неижпапа убежден, что Украина идет сложным, но правильным путем развития национального флота и морского государства.

"В День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины хочу еще раз поблагодарить всех вас за вашу службу, преданность и самопожертвование, за вклад каждого из вас в развитие флота и защиту Украины", – отметил командующий.

Он подчеркнул, что военные моряки вместе с другими составляющими Сил обороны наносят значительные потери вражескому флоту. Бойцам удалось "превратить более 25 тысяч квадратных километров моря в серую зону, куда оккупант боится заходить, и заставили его прятать корабли в гаванях и закрытых акваториях".

"Это позволило восстановить гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и дало четкий сигнал всему миру – Украина – морское государство, и мы можем отстаивать, бороться за свои интересы в море", – отметил Неижпапа.

Также военачальник поблагодарил личный состав Речной флотилии ВМС ВС Украины и коллектив Морской авиации и подразделений беспилотных систем ВМС ВС Украины.

"Настоящим ужасом для врага стали наши военнослужащие, умело и точно применяющие созданные и построенные в Украине мобильные ракетные комплексы "Нептун", другие высокотехнологичные системы. Так держать!" – подчеркнул Неижпапа.

Главнокомандующий ВСУ Сырский также в Telegram обратился к бойцам ВМС.

"Ежедневно, в тяжелых боях вы доказываете, что ВМС – это Верность, Мужество, Сила. Вы уничтожаете врагов на море, суше и в воздухе, стоите на передовой защите нашего государства, демонстрируя примеры настоящего патриотизма и боевого мастерства", –подчеркнул военачальник.

Он поблагодарил весь личный состав ВМС за важный вклад в дело обороны Украины.

"Мои отдельные слова благодарности ветеранам Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые в первые часы начала российской широкомасштабной агрессии против Украины по зову своего сердца вернулись и стали в ряды защитников Родины", – отметил Сырский.

Он почтил память погибших воинов ВМС и отметил важность бить врага дальше, как бы тяжело ни было.

История ВМС Украины

Создание Военно-Морских Сил Украины постепенно началось в 1992 году. Экипажи некоторых кораблей черноморского флота бывшего СССР начали принимать присягу на верность Украине, что возмущало Россию, стремившуюся полностью подчинить себе ЧФ. До открытого вооруженного противостояния тогда не дошло, Украина же пошла на уступки и получила лишь 20% флота.

30 июля – 1 августа 1996 года состоялись первые учения украинских военных моряков "Море-96", в которых приняли участие 2,5 тысячи человек и 14 боевых кораблей и судов. В их честь с 1997 года День ВМС Украины отмечали 1 августа.

Уже в 2008 году президент Виктор Ющенко объединил праздник вместе с праздником работников морского и речного флота в единый День флота Украины. Этот день отмечался в первое воскресенье июля.

Следующий президент Украины Виктор Янукович перенес этот праздник на последнее воскресенье июля, чтобы он совпадал с аналогичным праздником в России, но после него президент Порошенко вернул празднование снова на начало месяца.

Когда РФ оккупировала Крым в 2014 году, ВСУ лишились 85% своих кораблей. Часть из них позже удалось вернуть. Также на сторону противника тогда перешла треть личного состава ВМС.

К началу полномасштабного российского вторжения боевой флот ВМС насчитывал 22 корабля разных классов, вспомогательный флот – 37 судов, авиация ВСМС – 35 самолетов.

Сегодня ВМС ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны дают мощный отпор врагу и активно участвуют в борьбе. В частности, Военно-морские силы способствуют сухопутным группировкам войск при ведении ими боевых действий в приморских районах. Также морские пехотинцы участвовали в героической обороне Мариуполя и "Азовстали".

С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году ВМС ВСУ провели не одну успешную операцию, но несомненной победой является затопление крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота РФ 13 апреля 2022 года. Корабль затонул, что мгновенно повлияло на дальнейшее развитие событий в Черном море, прежде всего снизило уровень угроз с акватории Черного моря и нанесло удар по морально-психологическому состоянию врага.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВМС ВСУ показали мощное видео учений сил и средств Речной флотилии ВМС. Они проходили на водохранилищах реки Днепр с привлечением предоставленных западными партнерами катеров.

– Вице-адмирал Алексей Неежпапа выразил убеждение, что нашей стране нужны подводные лодки. Наличие в составе украинского флота судов такого класса позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.