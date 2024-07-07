'Мы должны смотреть дальше': Неижпапа заявил, что Украине нужны подводные лодки

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины считают, что нашей стране нужны подлодки. Наличие в составе украинского флота судов такого класса позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

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Об этом вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ сказал в интервью Натальи Мосейчук. Он уточнил, что речь не идет о больших подлодках.

"Мы думаем об этом, она необходима для нас – подлодка. Мы не принимаем во внимание большие подлодки, для Черного моря они не нужны, но подлодки должны быть в составе Военно-морских сил", – отметил Неижпапа.

Он объяснил, почему наличие подлодки в составе флота важно для Украины. Прежде всего, это позволит полноценно использовать Черное море.

"Остановиться только возле Одессы – значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для освобождения временно оккупированного Россией Крыма необходимо уничтожить Керченский мост. Он является ключевым логистическим объектом врага.

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