ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели учения сил и средств Речной флотилии ВМС. Они проходили на водохранилищах реки Днепр с привлечением предоставленных западными партнерами катеров.

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В ходе учений отрабатывалось ведение боевых действий речными силами, взаимодействие с подразделениями на суше и высадку на определенные участки берега. Зрелищное видео с учений было опубликовано на Facebook-странице ВМС ВСУ.

"На определенных водохранилищах реки Днепр проведено тактическое обучение сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины по отработке присущих задач в различных условиях обстановки. Мероприятие проводилось с привлечением катеров, поступивших по программе международной технической помощи и во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины", – отмечено в сообщении.

В ВМС ВСУ также рассказали, что именно отрабатывали воины в ходе учений. Так, в частности, они оттачивали сотрудничество с подразделениями на суше и ведение боевых действий речными силами.

"Участники учений отработали ведение боевых действий речными силами, в том числе и в составе катерных групп и группировки катеров, взаимодействие с подразделениями, действующими на побережье рек, доставку личного состава в определенные участки берега и действия по противоминному наблюдению", – рассказали в ВМС.

Напомним, ранее в ВМС объяснили, как F-16 повлияют на ситуацию в Черном море. Командующий Военно-морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что современные истребители F-16, которые Украина рассчитывает вскоре получить от партнеров, помогут защитить северо-западную часть Черного моря. В частности, речь идет о морском коридоре для гражданских судов.

Он убежден, что указанные самолеты позволят бросить вызов "полному господству" России в небе над Черным морем.