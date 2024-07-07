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ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
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ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели учения сил и средств Речной флотилии ВМС. Они проходили на водохранилищах реки Днепр с привлечением предоставленных западными партнерами катеров.

Видео дня

В ходе учений отрабатывалось ведение боевых действий речными силами, взаимодействие с подразделениями на суше и высадку на определенные участки берега. Зрелищное видео с учений было опубликовано на Facebook-странице ВМС ВСУ.

"На определенных водохранилищах реки Днепр проведено тактическое обучение сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины по отработке присущих задач в различных условиях обстановки. Мероприятие проводилось с привлечением катеров, поступивших по программе международной технической помощи и во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины", – отмечено в сообщении.

В ВМС ВСУ также рассказали, что именно отрабатывали воины в ходе учений. Так, в частности, они оттачивали сотрудничество с подразделениями на суше и ведение боевых действий речными силами.

"Участники учений отработали ведение боевых действий речными силами, в том числе и в составе катерных групп и группировки катеров, взаимодействие с подразделениями, действующими на побережье рек, доставку личного состава в определенные участки берега и действия по противоминному наблюдению", – рассказали в ВМС.

ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре
ВМС ВСУ показали мощное видео военных учений на Днепре

Напомним, ранее  в ВМС объяснили, как F-16 повлияют на ситуацию в Черном море. Командующий Военно-морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что современные истребители F-16, которые Украина рассчитывает вскоре получить от партнеров, помогут защитить северо-западную часть Черного моря. В частности, речь идет о морском коридоре для гражданских судов.

Он убежден, что указанные самолеты позволят бросить вызов "полному господству" России в небе над Черным морем.

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