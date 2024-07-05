'Бросят вызов полному господству РФ': в ВМС объяснили, как F-16 повлияют на ситуацию в Черном море

Командующий Военно-морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что современные истребители F-16, которые Украина рассчитывает вскоре получить от партнеров, помогут защитить северо-западную часть Черного моря. В частности, речь идет о морском коридоре для гражданских судов.

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Соответствующие ожидания военачальник озвучил в интервью изданию Reuters. Он убежден, что указанные самолеты позволят бросить вызов "полному господству" России в небе над Черным морем.

"F-16 с правильным вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищена", – убежден Неижпапа.

Он отметил, что Украина хотела бы расширить судоходный коридор, по которому сейчас перевозит грузы из трех основных портов Одессы. Прежде всего, чтобы он охватывал николаевские и херсонские порты. Однако пока РФ контролирует Кинбурнскую косу, это сделать невозможно.

Командующий ВМС отметил, что гражданские суда в некоторых районах сопровождают патрульные катера. Они обеспечивают защиту от морских мин, тогда как ПВО обеспечивают прикрытие и портов, и коридоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Пентагоне сообщили, что в США и Дании учится на F-16 более десятка украинских пилотов. Ожидается, что первые истребители в Украину поступят согласно графику, то есть этим летом.

– Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула заявил, что для достижения победы в войне против РФ Украине нужно преимущество в воздухе. Кроме того, украинским силам мешают ограничения использования западного вооружения.

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