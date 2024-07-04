'Настало время': американский генерал объяснил, что нужно Украине для победы в войне с Россией

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула заявил, что для достижения победы в войне против РФ Украине необходимо преимущество в воздухе. Кроме того, украинским силам мешают ограничения на использование западного вооружения.

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На сегодняшний день Россия имеет численное преимущество, ведь сейчас идет война на истощение. Об этом Дептула заявил во время встречи американских генералов, посвященной профессиональному отчету о возможных путях усиления украинских позиций в войне с РФ.

По его словам, Украине необходимо абсолютное преимущество в воздухе для достижения решающей победы в войне. Кроме того, американский генерал подчеркнул, что Россия получила преимущество благодаря ограничениям использования Украиной оружия, предоставленного США.

В Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла, который собрал известных американских генералов на разговор 2 июля, заявили, что Воздушные силы могли бы обеспечить Украине преимущество, необходимое для победы над россиянами, прорыва их линии фронта и изменения хода войны.

Организаторы встречи подчеркнули, что настало время начать сосредотачиваться на том, как выглядит победа, а не просто избегать ежедневных поражений. Они также подчеркнули, что украинские воздушные силы годами живут в условиях недостаточных ресурсов и возможностей, из-за чего сталкиваются с трудностями установления желаемого преимущества в воздухе.

Американские военные эксперты признали, что без такого преимущества войну выигрывает сторона, имеющая более многочисленный боевой личный состав и больше материальных средств.

"Ключевым уроком на сегодняшний день является абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающего военного превосходства. Это дало бы украинским силам защиту от атак врага, а также свободу атаковать самим", – заявил генерал Дептула.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки и Дании учится на F-16 более десятка украинских пилотов. Ожидается, что первые истребители в Украину поступят по графику, то есть этим летом.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Нидерландов официально выдали разрешение на экспорт Украине 24 современных истребителей F-16 и семи двигателей для них. Первые самолеты должны в скором времени поставить Украине.

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