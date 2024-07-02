Нидерланды завершили оформление лицензии на экспорт F-16 для Украины: когда состоится поставка

Власти Нидерландов официально выдали разрешение на экспорт Украине 24 современных истребителей F-16 и семи двигателей для них. Первые самолеты должны скоро поставить Украине.

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Министерство обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила об этом Палату представителей в последний рабочий день кабинета министров. В письме, опубликованном Палатой представителей, говорится, что Амстердам передает Киеву 24 F-16 и семь двигателей для этих самолетов, передает NOS.

Первые истребители F-16 прибудут в Украину "в ближайшее время", но точная дата не называется. Об этом Палата представителей будет проинформирована конфиденциально "по запросу Украины", говорится в материале.

"Информируем Вашу палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано", – говорится в письме Оллонгрен.

В документе отметили, что "в рамках международной коалиции, пока никаких подробностей по поставке не предоставляется".

В конце мая уходящий в отставку министр иностранных дел Нидерландов Брюинз Слот заявил, что самолеты F-16 американского производства также могут быть использованы для ударов по военным объектам российской армии на территории России, если это будет сделано "в целях самообороны".

Первые западные истребители F-16, о которых Киев просил минимум два года, должны прибыть в Украину в июле текущего года. Они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины, считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программы, которые сейчас действуют, не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

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