Первые F-16 поступят в Украину согласно графику: в Пентагоне раскрыли детали

В Соединенных Штатах Америки и Дании учится на F-16 более десятка украинских пилотов. Ожидается, что первые истребители в Украину поступят по графику, то есть этим летом.

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Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. Его цитирует "Голос Америки".

По словам спикера, некоторые украинские пилоты уже закончили тренировки в США и перешли к следующей фазе учений в Европе.

Пэт Райдер подчеркнул, что продолжительность обучения пилотов индивидуальна и зависит от их опыта и умений.

Напомним, первые западные истребители F-16, о которых Киев просил минимум два года, должны прибыть в Украину в июле текущего года. Они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины, считают эксперты.

Украина давит на США и другие страны для того, чтобы они активизировали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программы, которые сейчас действуют, не могут подготовить достаточное количество летчиков для полетов на самолетах, которые вскоре получит наша страна.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Нидерландов официально выдали разрешение на экспорт Украине 24 современных истребителей F-16 и семи двигателей для них. Первые самолеты должны в скором времени поставить Украине.

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