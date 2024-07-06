Не для уничтожения крейсера 'Москва': стало известно, когда впервые применили украинские 'Нептуны'

Силы обороны впервые применили противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" не против вражеского крейсера "Москва". Украинские защитники ранее уже использовали их против вражеского флота.

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Об этом рассказал вицеадмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ в интервью Натальи Мосейчук. Неижпапа рассказал, что ракеты "Нептун" впервые применили не против крейсера "Москва", а против других судов.

При движении вражеской армады военным необходимо было находить эффективные средства противодействия.

При этом он уточнил, что первый запуск ракеты был не слишком удачен. Украинские защитники пытались поразить вражеский фрегат, но не смогли достичь цели. Однако при отражении атаки российский корабль сбил собственный истребитель, круживший над фрегатом.

"Во время отражения наших ракет российский корабль сбил собственный самолет, который кружил над фрегатом. Но истребитель ушел. Я так думаю, что они (оккупанты – ред.) не поняли, что у нас что-то такое из оружия", – рассказал Неижпапа.

Командующий ВМС также отметил, что уверенность в оружии и людях обеспечивает успешный результат. Когда украинские защитники потопили крейсер "Москва", то, по словам Неижпапы, Силы обороны поняли, что могут и будут уничтожать вражеский флот.

Напомним, украинские воины поразили корабль "Константин Ольшанский", который россияне присвоили во время незаконной аннексии Крыма. Удар был нанесен крылатой ракетой "Нептун".

Как сообщал OBOZ.UA, украинский военно-промышленный комплекс занимается не только разработками нового вооружения, но и модернизацией того, что уже успело показать себя на поле боя. В частности, сейчас ведутся работы по улучшению ракеты "Нептун".