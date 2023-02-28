Есть один ''нюанс'': в России опозорились, показав ''зачистку'' территории. Видео

Российские пропагандисты уже год работают не покладая рук, чтобы показать всему миру "величие" российской армии. В этот раз они кичились тем, как бойцы Росгвардии проводят "зачистку территории" на передовой, однако все пошло не по плану.

Видео дня

Один из захватчиков, зайдя в помещение, выкрикнул "Чисто!", но его в этот момент снимали не из-за спины, а спереди. То есть никого в той комнате точно быть не могло, ведь первым в нее вошел оператор.

Так что вся эта "зачистка" является лишь игрой на камеру. Этот ролик в своем Telegram-канале распространил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ТАСС показало видео, как росгвардия "зачищает" местность. На видео все так эпически, но есть одно, НО...оператор идет...впереди. Часто оператор во время штурма идет впереди группы?" – написал он.

После этого оккупанты продолжили так же театрально "проверять" и другие помещения, а оператор повсюду следовал за ними, снимая все с разных ракурсов. В условиях реальных боевых действий такой ролик снять было бы очень непросто.

Также в разбитой печке под кирпичами россияне нашли сверток с якобы украинскими гранатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское госСМИ показало кадры разрушенного украинского Бахмута Донецкой области. Пропагандисты назвали это "масштабами боев", никак не прокомментировав, почему армия "освободителей" уничтожила очередной населенный пункт Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!