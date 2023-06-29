'Есть опасения': Нетаньяху объяснил, почему Израиль не согласится на передачу 'Железного купола' Украине

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна не намерена оказывать военную поддержку Украине для борьбы с российской оккупационной армией. Глава правительства, в частности, заявил, что Израиль не станет передавать ВСУ системы противовоздушной обороны "Железный купол".

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Политик боится, что эта система может попасть в руки Ирана и быть использована против самого Израиля. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По мнению Нетаньяху, возможная передача Украине "Железного купола" поставила бы под угрозу жизни миллионов израильтян. При этом он выдал, что ни у одного из западных союзников Украины нет таких опасений в вопросе передаче оружия, как у Израиля.

"У нас есть опасения, которые, я не думаю, есть у одного из западных союзников Украины. …Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся беззащитными и окажутся под угрозой", – заявил глава израильского правительства.

В то же время Нетаньяху дал понять, что Израиль не намерен изменять свою точку зрения в вопросе оказания военной помощи Украине. В частности, он опроверг передачу Украине другого высокотехнологического вооружения. Эту позицию премьер-министр аргументировал аналогично – Нетаньяху боится, что израильское оружие может быть захвачено на поле боя в Украине и передано российской стороной Ирану.

При этом Нетаньяху назвал военно-политическое сотрудничество Ирана с РФ "очень тревожными отношениями". Также он добавил, что израильское правительство довело до сведения россиян свою обеспокоенность.

"Железный купол" – одна из самых засекреченных и дорогих военных разработок мира. Создание системы началось еще в 2006 году – из-за вспыхнувшего конфликта между Израилем и группой ливанских исламистов "Хезболла". Тогда боевики выпустили тысячи снарядов по израильским городам, в результате чего погибли десятки граждан.

ПВО предназначена для защиты от ракет и артиллерии малого радиуса действия на дальности от 4 до 70 км. Ее можно быстро транспортировать на грузовиках и оперативно разворачивать в нужном месте.

Каждая батарея состоит из трех элементов:

– радар обнаружения и отслеживания;– контрольный центр;– три-четыре пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками "Тамир".

Радиолокационная технология понимает, когда снаряд нацелен на жилой район. И только в таком случае "Железный купол" запускает перехватчика. Скорость в этом случае очень важна, поскольку израильские города настолько близко расположены к сектору Газа, что палестинские ракеты могут достигать цели всего за 15 секунд.

Характеристики "Железного купола"

– площадь прикрытия одной батареи: до 150 кв. км– количество противоракет в одной пусковой: 10-20– дальность уничтожения целей: 70 км– максимальная высота уничтожения целей: 7 км

Какие недостатки у системы

Несмотря на высокую эффективность, "Железный купол" имеет ряд недостатков. Прежде всего, это высокая цена. По оценкам журналистов, одна ракета системы стоит минимум 50 тысяч долларов. Трудно представить, во сколько обходится бюджету страны эта ПВО, если только 5 августа из сектора Газа было выпущено около 80 ракет.

У купола есть еще один недостаток – его эффективность снижается при массированной атаке. И боевики "Исламского джихада" понимают это – поэтому и подвергают Израиль целым сериям воздушных атак.

Кроме того, из-за того, что "Железный купол" не защищает открытые пространства, его пришлось дополнить системой быстрого оповещения граждан. Громкий сигнал указывает гражданам не покидать дома или офисы – то есть те места, которые защищает система ПВО.

К слову, в начале 2023 года Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может передать Украины системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о "Железном купле". Тогда политик говорил, что израильское правительство изучает этот вопрос.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина нуждается в израильской системе противовоздушной обороны "Железный купол". По его словам, такая система позволила бы уберечь большое количество жизней украинцев и объектов инфраструктуры от российских атак.

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

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