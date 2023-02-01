Нетаньяху не исключает, что Израиль может передать Украине ''Железный купол''

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может передать Украины системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о "Железном купле".

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На сегодняшний день израильское правительство изучает этот вопрос. Об Нетаньяху заявил в интервью CNN.

На вопрос о возможности предоставлении Израилем систем ПВО "Железный купол" для Украины Нетаньяху не стал отвечать отрицательно. В то же время он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос.

"Мы, безусловно, изучаем этот вариант", – заявил Нетаньяху на вопрос журналиста.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между Украиной и Россией, если это будет необходимо. Также он подтвердил, что его страна после просьбы Соединенных Штатов передала ВСУ американские боеприпасы, хранившиеся на израильских складах.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина нуждается в израильской системе противовоздушной обороны "Железный купол". По его словам, такая система позволила бы уберечь большое количество жизней украинцев и объектов инфраструктуры от российских атак.

OBOZREVATEL писал о том, в чем особенность системы ПВО "Железный купол" и нужна ли она Украине.

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