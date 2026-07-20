"Есть определенные варианты": эксперт объяснил, как Украина может вывести из строя российские ретрансляторы в Беларуси

У Украины есть несколько вариантов для нейтрализации российских ретрансляторов, которые могут использоваться для наведения дронов с территории Беларуси. Эксперты отмечают, что подобные объекты уже ранее выводились из строя.

Видео дня

Речь идет как о силовых, так и о технологических методах воздействия. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Как Украина действовала ранее

По словам Ивана Ступака, вблизи украинской границы в Беларуси ранее работали четыре ретранслятора.

"Я знаю, что тогда работали четыре ретранслятора, непосредственно у границ с Украиной. Три из них Украина принудительно отключила", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что точный способ не разглашается.

"Я не готов сказать, каким образом – были ли задействованы диверсионные группы, наши дроны или хакеры", – сказал он.

В то же время один из ретрансляторов, по его словам, "отключила самостоятельно и та сторона".

Какие инструменты есть у Украины

Ступак пояснил, что ретрансляторы по своей сути похожи на вышки сотовой связи, поэтому их можно выводить из строя различными способами.

Главные истории дня

"Это что-то вроде башни сотовой связи", – уточнил он.

Среди возможных действий эксперт назвал удары беспилотниками, кибератаки и применение средств радиоэлектронной борьбы.

"Да, можно нанести удар с помощью наших дронов или привлечь хакеров, которые могут программно взломать эти ретрансляторы", – пояснил Ступак.

По его словам, также возможно "подавить связь нашими средствами РЭБ".

Эффективность тех или иных действий зависит от того, где именно расположен объект. Если ретранслятор находится в лесной местности, вариантов для его нейтрализации больше.

"Когда он расположен в лесу, тогда у Украины гораздо больше вариантов для его нейтрализации", – отметил эксперт.

В то же время в городской застройке это сделать сложнее, ведь риски возрастают.

Подводя итог, Ступак подчеркнул, что у Украины есть инструменты для реагирования.

"То есть определенные варианты у нас есть", – сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работают антенны-ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по гражданским объектам, и если Минск не отключит их в ближайшее время, то Украина сама это сделает. Впоследствии сигнал с антенн исчез.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко продолжает подчеркивать, что белорусская армия не будет вступать в войну с Украиной на стороне России. По его словам, Минск осознает свою уязвимость перед Киевом и заявил, что вся Беларусь для украинских войск "как на ладони".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!