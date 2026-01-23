Есть первый многомиллионный контракт: в США для Украины возобновляют производство БТР MSFV, которые разрабатывались под Афганистан. Фото, видео

Компания Textron Systems, США, объявила о заключении контракта на производство БТР Mobile Strike Force Vehicle в формате Commando Select. Стоимость контракта оценивается в 163,4 миллиона долларов, в рамках которого планируется поставка 65 единиц MSFV и год поставки запчастей для них.

Контракт был заключен в рамках инициативы содействия безопасности Украины USAI. Фактически речь идет о бронемашинах Guardian, которые производятся для иностранных или частных заказчиков, отмечают эксперты Defense Ехргеѕѕ.

Издание предполагает, что указанный контракт был заключен ранее, "ведь в министерстве войны США еще в сентябре 2025 года отчитывались о заключении контракта с Textron Systems на бронемашины для Украины, с идентичной общей стоимостью контракта".

О чем речь

Бронемашина MSFV в формате Commando Select"фактически один и тот же БТР, что и M1117 Guardian", объясняют в Defense Ехргеѕѕ. Вариант MSFV был разработан специально под нужды Афганской национальной армии, но из-за определенных бюрократических факторов эти машины для Афганистана получили американский индекс M1117.

Бронетранспортер имеет общую массу 18,1 тонны, скорость до 100 км/ч, и запас хода 644 км. Экипаж составляет 3 человека, а десантный отсек вмещает 7 пехотинцев. Он имеет усиленную защиту от мин и самодельных взрывных устройств.

Вооружение возможно в трех вариантах: башня с 40-мм автоматическим гранатометом и пулеметом калибра 12,7 мм, медицинская эвакуационная машина, и самоходный 120-мм миномет.

Украине они, вероятно, будут поставляться в медицинском варианте и с башней, считают в Defense Ехргеѕѕ.

Как сообщал OBOZ.UA, M1117 Guardian уже активно применяются в Украине. Последний раз украинским защитникам американцы передавали эти БМП в конце 2024 года.

