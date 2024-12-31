Есть погибшие и десятки раненых в войсках Путина: всплыли данные о результатах атаки на Льгов на Курщине

30 декабря украинская армия нанесла удар по военному объекту в городе Льгов Курской области РФ. В результате атаки, по предварительным данным, погибли восемь российских военнослужащих.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Astra", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Льгов атаковали не менее шести ракет Storm Shadow.

СМИ уточняют, что несколько ракет попали в здание на улице Свердлова, которое использовали российские военные.

В результате удара восемь российских военнослужащих погибли на месте, еще 22 получили ранения и были госпитализированы. Пострадала также одна мирная жительница.

Сообщается, что одна из ракет упала во двор жилого дома по улице Франко, но не взорвалась. Ее обезвредили на следующий день.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России в понедельник, 30 декабря, снова пожаловались на взрывы в городе Льгов в Курской области. В сети публиковали кадры "хлопка" и утверждали, что есть прилеты по расположению войск РФ. Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил об очередном обстреле и обвинил в этом Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, у Смоленской области РФ после ночной атаки дронов 31 декабря вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к ним привели якобы обломки сбитого БПЛА.

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