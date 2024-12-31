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Есть погибшие и десятки раненых в войсках Путина: всплыли данные о результатах атаки на Льгов на Курщине

Иванна Шепель
War
1 минута
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Есть погибшие и десятки раненых в войсках Путина: всплыли данные о результатах атаки на Льгов на Курщине

30 декабря украинская армия нанесла удар по военному объекту в городе Льгов Курской области РФ. В результате атаки, по предварительным данным, погибли восемь российских военнослужащих.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Astra", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Льгов атаковали не менее шести ракет Storm Shadow.

СМИ уточняют, что несколько ракет попали в здание на улице Свердлова, которое использовали российские военные.

В результате удара восемь российских военнослужащих погибли на месте, еще 22 получили ранения и были госпитализированы. Пострадала также одна мирная жительница.

Сообщается, что одна из ракет упала во двор жилого дома по улице Франко, но не взорвалась. Ее обезвредили на следующий день.

Есть погибшие и десятки раненых в войсках Путина: всплыли данные о результатах атаки на Льгов на Курщине

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России в понедельник, 30 декабря, снова пожаловались на взрывы в городе Льгов в Курской области. В сети публиковали кадры "хлопка" и утверждали, что есть прилеты по расположению войск РФ. Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил об очередном обстреле и обвинил в этом Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, у Смоленской области РФ после ночной атаки дронов 31 декабря вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к ним привели якобы обломки сбитого БПЛА.

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