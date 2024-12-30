Россияне пожаловались на взрывы во Льгове на Курщине: СМИ пишут об атаке по железной дороге. Видео

В стране-агрессоре России в понедельник, 30 декабря, снова пожаловались на взрывы в городе Льгов в Курской области. В сети публикуют кадры "бавовны" и утверждают, что есть прилеты по расположению войск РФ.

Видео дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил об очередном обстреле и обвинил в этом Украину. Представитель оккупантов сказал, что информации о разрушениях и пострадавших якобы нет.

Однако, в сети публикуют кадры с Льгова, на котором видно зарево и сильный пожар, вероятно, есть разрушенное здание. Также на видео слышно звуки сильных взрывов.

"Ничего не видно, но жесть.. Пожар начался...Ребята все в бункере. Много человек", – говорит мужчина на видео.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем", – написал Хинштейн.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что во Льгове на Курщине "прилетело" по скоплению российских оккупантов:

"В Льгове на Курщине кое-что прилетело по скоплению российских военных", – сказано в сообщении.

В то же время российские пропагандистские издания выдали, что Силы обороны Украины "пытались атаковать Курскую область пятью ракетами HIMARS". Четыре якобы сбили над Медвенским районом Курской области, пятую над Льговом.

У нескольких домов обломками ракеты выбило окна. Пострадала 86-летняя пенсионерка. Несколько улиц во Льгове обесточены, пишут россияне.

Напомним, что 25 декабря Силы обороны нанесли ракетный удар по Курской области РФ . Было атаковано здание сахарного завода в населенном пункте Льгов, где размещались российские военнослужащие.

Позже в ВСУ подтвердили факт атаки. Там отметили, что в городе Льгов Силы обороны поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ России. Враг разместил его в заброшенном доме.

В результате ракетного удара погибло 17 оккупантов из 810 бригады морской пехоты РФ и, вероятно, ликвидирован их заместитель командира.

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