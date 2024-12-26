В ВСУ уточнили результаты удара по пункту управления армии РФ на Курщине: ликвидированы многие офицеры

В Вооруженных силах предоставили уточненную информацию о попадании по пункту управления российской армии во Льгове Курской области РФ. Отмечается, что в результате ракетного удара погибло 17 оккупантов из 810 бригады морской пехоты РФ и вероятно, ликвидирован их заместитель командира.

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Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram. Большинство погибших военных это офицеры штаба.

Как сообщалось, Силы обороны Украины 25 декабря 2024 года поразили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области. По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт 810 обрмп, частично уничтожено. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих России, большинство из которых – офицеры штаба", – говорится в сообщении.

Напомним, утром, 25 декабря, Вооруженные силы нанесли ракетный удар по Курской области РФ. В результате чего было атаковано здание сахарного завода в населенном пункте Льгов, там располагались российские военные. Сами оккупанты жаловались из-за прилета по пункту управления 810 российской бригады морской пехоты с "тяжелыми последствиями".

Позже в СтратКоме ВСУ подтвердили попадание в пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ России, который враг разместил в заброшенном доме. Наши военные отметили, что удар по военной цели во Льгове – часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей ВС РФ координировать военные операции против Украины.

Впоследствии, в ВСУ сообщили о ликвидации заместителя командира 810-й бригады морской пехоты РФ Почта Салима Мухарбетовича. Соответствующую информацию подтвердила сестра погибшего в группе бригады в сети "ВКонтакте".

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