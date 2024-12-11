Есть понимание, что Трамп точно хочет прекратить войну в Украине, – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что избранный американский глава Дональд Трамп точно хочет прекратить войну в Украине. Это подтвердила и встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Париже (Франция) 7 декабря.

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По мнению Ермака, сегодня Соединенные Штаты не могут поддержать диктатуру. А разговор трех президентов – Зеленского, Трампа и их французского коллеги Эммануэля Макрона – был ответом на ложь российской пропаганды, что "Украина не хочет мира". Об этом глава ОП высказался в интервью одному из проектов "Суспільного".

Чиновник считает, что избранный президент США хочет достичь справедливого мира и с уважением относится к Украине.

Важно, чтобы будущие шаги Киева и Вашингтона были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить от первых уст информацию, происходящую сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то cease-fire, просто cease-fire, без каких-либо гарантий", – отметил Ермак.

Cease-fire – это военное перемирие на время, чтобы можно было заключить постоянное соглашение о мире.

Также важно, чтобы новая администрация понимала позицию Киева относительно сильных юридически, рабочих гарантий мира для нашей страны.

"Потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до этого момента, не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", – уточнил Ермак.

Украинская сторона проводит подготовительные консультации с командой избранного президента США еще до его инаугурации (она назначена на 20 января 2025 года). Благодаря этому Киев и Вашингтон начнут работать с конкретными темами сразу после вступления Трампа в должность.

Руководитель ОПУ подчеркнул: наша страна настаивает на справедливом мире, возобновлении действия международного права и восстановлении нашей территориальной целостности.

Красные линии в переговорах – они все в Конституции Украины, добавил Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с Владимиром Зеленским в Париже Дональд Трамп заявил, что может снизить помощь нашему государству. Однако Украина может сыграть на прагматизме, присущем следующему президенту США, считает экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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