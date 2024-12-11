'Трамп прагматик, он хочет зарабатывать': Огрызко назвал главный контраргумент на заявления Трампа об уменьшении помощи Украине

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже победитель выборов в США Дональд Трамп заявил, что может снизить помощь нашему государству после инаугурации. Однако Украина может сыграть на прагматизме, присущем следующему президенту США.

Видео дня

Убедить Трампа в необходимости продолжать помогать Украине можно, используя простой контраргумент. Какое именно – в интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

После поездки в Париж и встречи там с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп дал большое интервью. В нем он, в частности, дал понять, что после его прихода в Белый дом американская помощь Украине может быть уменьшена.

Однако Украина может сыграть на свойственном Трампе прагматизме и выдвинуть контраргумент против уменьшения помощи.

"Мы заказываем на американских заводах для себя то оборудование, которое нам крайне необходимо. Деньги же уходят не из американского бюджета, а из российских замороженных миллиардов на Западе. Или вам (США. – Ред.) это выгодно? Очевидно, что выгодно. Почему вы тогда от этого отказываетесь? То есть здесь не нужно долго, как говорится, писать разные концепции. Нужно просто переводить диалог в очень прагматическую плоскость. Трамп прагматик, он хочет зарабатывать. Так давайте дадим Трампу возможность заработать на российских деньгах, но с пользой для Украины. Это двойная победа", – убежден Огрызко.

Также он прокомментировал второе заявление Трампа, на этот раз в отношении НАТО. Новоизбранный американский президент повторил ранее озвучивавшийся им тезис, что США могут выйти из Североатлантического альянса, если другие члены блока не увеличат расходы на оборону до требуемого уровня.

Несмотря на аргумент Трампа, что Европа нуждается в НАТО куда больше, чем США, реализовать угрозу нового президента вряд ли получится, считает Огрызко.

"Не выйдет Трамп из НАТО, потому что для этого нужно, чтобы американский парламент, то есть Конгресс (Палата представителей. – Ред.) и Сенат, за это проголосовали. Никогда в жизни, здесь нужно честно сказать, этого не произойдет, потому что там достаточно много здравомыслящих людей, которые понимают, что такое НАТО для тех же Соединенных Штатов Америки. Это инструмент, которым можно пользоваться и которым нужно пользоваться. Другое дело, что последние там пару десятков лет Обама и вся эта кампания боялись собственной тени. Но это совсем не значит, что так оно должно быть всегда", – подчеркнул дипломат.

При этом Огрызко отчасти разделяет аргументы Трампа, которыми тот подкрепляет угрозы выхода из НАТО.

"Я думаю, что мы не можем себе представить такие вещи, что НАТО куда-то попрячется и не будет функционировать. Но определенные страны должны отвечать тем критериям, под которыми они подписались. Потому что иначе получается несправедливость. Трамп в этом плане в определенной степени прав. Я вас защищаю, так вы, пожалуйста, за это платите. А то выходит так, что я вас и защищаю, и за это плачу, что уже нечестно", – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, 8 декабря Трамп предположил, что военную помощь Украине могут сократить после его возвращения в Белый дом. Такой шаг вкладывается в концепцию политика по "скорейшему завершению войны", ее, по словам Трампа, он как раз формулирует.

Впрочем, по мнению политолога-американиста Александры Филиппенко, украинцам не стоит раньше времени переживать из-за вероятного сокращения помощи Украине от США. Трамп, утверждает она, известен тем, что очень часто меняет свое мнение.