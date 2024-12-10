Трамп часто меняет свое мнение: политолог призвала не забегать вперед в вопросе вероятного сокращения помощи Украине от США

Избранный президент США Дональд Трамп действительно допустил уменьшение помощи Украине, но нужно помнить, что он нередко меняет свою позицию. Нынешняя ситуация совершенно не значит, что поддержка на самом деле будет уменьшена.

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Об этом заявила в комментарии OBOZ.UA политолог-американист Александра Филиппенко. Она считает важными факторами то, что президент Владимир Зеленский и будущий американский глава встречались еще до вступления последнего на должность.

"Во-первых, очень важно, что прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского еще до выборов. Встреча Трампа и Зеленского в Париже (7 декабря. – Ред.) также прошла явно совершенно с обсуждением важнейших вопросов. И поэтому я бы не стала так однозначно говорить о том, что мы точно понимаем, что обязательно будет сокращена помощь", – высказала мнение эксперт.

Она подтвердила, что администрация будущего руководителя Соединенных Штатов стремиться в первую очередь закончить военные действия, поэтому республиканец и призывает к немедленному прекращению огня.

"Он говорит именно об этом. О том, что нужно немедленное прекращение огня – и помощь в таком случае будет продолжаться для того, чтобы обеспечивать, соответственно, стабильный мир", – предположила Филиппенко.

По ее мнению, если Украина будет действовать согласно представлениям Трампа, помощь в тех рамках, которые избранный президент США считает необходимыми, будет продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В недавнем интервью Дональд Трамп заявил, что пришла пора для мирных переговоров Киева и Москвы, и он уже готовит "концепцию мира".

– Трамп также уточнил, что не имел никаких контактов с российским диктатором Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Несмотря на предвыборные обещания позвонить главе Кремля и завершить войну в Украине в первые 24 часа после оглашения результатов, будущий глава Соединенных Штатов до сих пор не говорил с Путиным.

– Также Трамп сказал журналистам, что после возвращения в Белый дом военная помощь Украине может сократиться.

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