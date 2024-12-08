Трамп заявил, что военную помощь Украине могут сократить после его возвращения к президентству

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его возвращения в Белый дом военная помощь Украине может сократиться. Республиканец объяснил, что пытается как можно быстрее покончить с войной.

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Об этом он рассказал в интервью Meet the Press, сообщает NBC News. Трамп также не поддерживает сохранение участия Соединенных Штатов в НАТО.

На вопрос журналистки одного из американских СМИ о перспективах сокращения поддержки со стороны США новоизбранный президент ответил одним словом – "возможно ".

Также Трамп сказал, что не был сторонником идеи сохранения США в НАТО. По его словам, это европейский военный Альянс, служащий оплотом против России со времен Второй мировой войны.

Избранный президент Соединенных Штатов предупредил, что Америка останется в НАТО только при условии, что союзники будут своевременно платить свои взносы "если они заплатят по счетам, безусловно".

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить соглашение со страной-агрессором Россией. Войну он назвал "безумием", которое Киев стремится остановить.

Республиканец высказался за немедленное прекращение огня на Украине и необходимость начать переговоры с РФ. По его словам, много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже.

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