Украина хочет договариваться и прекращать это безумие, – Трамп после встречи с Зеленским

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить соглашение со страной-агрессором Россией. Войну он назвал "безумием", которое Киев стремится остановить.

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Такие высказывания от республиканца прозвучали после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже. Цитата появилась в соцсети Truth Social, созданной Trump Media&Technology Group, в ней упоминаются и последние события в Сирии.

"Асада больше нет. Он убежал из своей страны. Его защитник Россия во главе с Владимиром Путиным больше не был заинтересован в его защите. России вообще не было смысла там быть. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно", – говорится в посте.

В нем Трамп утверждает, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии: первая из-за Украины и плохой экономики, второй – из-за Израиля и его военных успехов.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских", – заявил республиканец.

Он высказался за немедленное прекращение огня на Украине и необходимость начать переговоры с РФ.

"Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хужее. Я хорошо знаю Владимира. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" – подытожил Трамп.

Напомним: 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он охарактеризовал ее как продуктивную, выразив благодарность обоим лидерам за обсуждение ключевых вопросов, связанных с войной и будущим украинского государства.

Со своей стороны Макрон подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Украиной и США для обеспечения мира и стабильности в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-посол США в Украине Джон Гербст убежден, что команда Трампа, инаугурация которого намечена на 20 января, теоретически способна генерировать идеи для мира в Украине. По его словам, будущие члены аппарата нацбезопасности понимают, что победа диктатора Путина в Украине очень опасна.

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