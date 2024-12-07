'Мир благодаря силе возможен': Зеленский подвел итоги встречи с Трампом и Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он охарактеризовал ее как продуктивную, выразив благодарность обоим лидерам за обсуждение ключевых вопросов, связанных с войной и будущим Украины.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский подчеркнул решимость Трампа, отметив, что он в очередной раз продемонстрировал готовность к активным действиям.

"Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном. Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это, – отметил Зеленский.

Также он поблагодарил Макрона за организацию этой трехсторонней встречи во французской столице, которая создала возможность открытого обсуждения важных вопросов.

"Также благодарю Президента Макрона за организацию этой встречи в Париже", – отметил президент.

По его словам, стороны обсуждали ситуацию на фронте, поддержку украинцев и перспективы достижения справедливого мира.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные СМИ информировали, что Макрон может провести встречу с Трампом и Зеленским в Париже одновременно. Оба лидера прибыли в столицу Франции 7 декабря по приглашению Макрона по случаю открытия Нотр-Дама.

Напомним, предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке 27 сентября, когда Трамп был кандидатом на пост президента США. Тогда он пообещал, что еще до своей инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон войны в Украине.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

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