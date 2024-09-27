В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом: фото, видео и подробности

В Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает "Голос Америки". Журналисты на брифинге перед встречей задали несколько вопросов политикам.

В частности, в ответ на вопросы печати Трамп повторил заявление о том, что может быстро прекратить войну в Украине в случае своей победы на выборах.

Он также заверил Зеленского, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт.

"У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", – сказал он.

Зеленский в свою очередь сказал: надеется, что с ним отношения все же лучше, чем с Путиным.

По его словам,у него и Трампа "общее мнение о том, что войну в Украине необходимо прекратить и Путин не может победить".

Также Трамп выразил надежду, что в случае победы на выборах еще до инаугурации найдет хорошее решение для обеих сторон войны.

"Зеленский прошел через огромное количество испытаний, больше таких людей не было, для меня большая честь видеться с ним", – заявил кандидат в президенты США.

Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с демократами ради завершения боевых действий.

Напомним, Зеленский проводит встречу с Трампом после переговоров с президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис, на которых представил свой план победы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине подверг критике Зеленского, обвинив его в "грязных выпадах" в свою сторону.

Он также набросился с критикой на Байдена и своей оппонентки на выборах Гаррис, которые, по его словам, выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который в свою очередь якобы "отказывается" идти на "соглашение".

Трамп обвинил Байдена в том, что вместо того, чтобы вынудить Украину пойти на территориальные уступки РФ, он пообещал поддержку в обороне. Кроме того, он назвал Украину "разрушенной" страной, а ее народ – "мертвым".

Также недавно кандидат от республиканцев заявил, что США должны "выйти" из войны в Украине и пообещал обеспечить такой "выход" в случае своей победы на выборах. Он добавил, что не исключает возможности победы РФ и выразил уверенность, что без его президентства Соединенные Штаты якобы "застрянут в этой войне".

Ранее СМИ писали, что Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке, где Зеленский должен выступить на заседании Совбеза ООН.

Впоследствии в избирательном штабе Трампа заявили, что он не планирует встречаться с Зеленским на этой неделе. Никакие подобные встречи не были запланированы, отметили там.

Напомним также, перед визитом в США Зеленский предположил, что Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине, "даже если он может думать, что знает", потому что "чем глубже в нее вникаешь, тем меньше понимаешь". Он добавил, что мир за счет потери территорий, о чем говорят в команде Трампа, неприемлем для Украины.