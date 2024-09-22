О Курщине, флирте с Путиным и плане 'Б' в случае отказа Байдена: Зеленский сказал, как приструнить РФ. Главные тезисы интервью

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует мнимую готовность к завершению войны против Украины на разумных условиях, предлагая пустую риторику. Киеввидит игру, которую он ведет, и корректирует свои подходы к прекращению военных действий.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналу The New Yorker, которое было опубликовано 22 сентября. В нем украинский лидер рассказал о своем плане победы Украины, пустой риторике Кремля и о том, как выборы в США могут повлиять на судьбу украинского государства. OBOZ.UA публикует главные заявления президента.

О встрече с Байденом и плане победы

Говоря о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме, на которой он обещал представить план победы Украины, Зеленский сказал: "Если он не хочет поддерживать это, я не могу его заставить. Я могу только продолжать объяснять".

По его словам, план содержит ряд элементов, связанных с долгосрочной безопасностью и геополитическим положением Украины, что, предположительно, включает в себя вступление в НАТО по ускоренному графику и предоставление западной военной помощи с меньшими ограничениями.

Вторжение Украины в прошлом месяце в Курскую область России также является частью этого плана, по словам Зеленского, поскольку он дает Киеву рычаги воздействия на Кремль, а также демонстрирует, что его армия способна перейти в наступление.

О готовности Украины к переговорам

В частности, журналист Джошуа Яффа спросил Зеленского, что изменилось в его видении победы, указав на то, что в последние месяцы Киев проявляет большую готовность к переговорам и мирным саммитам.

"Когда меня спрашивают: "Как вы определяете победу", мой ответ совершенно искренен. В моем мышлении не произошло никаких изменений. Потому, что победа – это справедливость. Справедливая победа – это та, результат которой удовлетворяет всех – тех, кто уважает международное право, тех, кто живет в Украине, тех, кто потерял своих близких и родственников. Для них цена высока. Для них никогда не будет оправдания тому, что сделали Путин и его армия", – сказал президент.

Он добавил, что нельзя "просто зашить эту рану, как хирург, потому что она в вашем сердце, в вашей душе". Поэтому решающий нюанс заключается в том, что, "хотя справедливость не закрывает наши раны, она дает возможность миру, который мы все признаем справедливым".

Кремль предлагает пустую риторику

"Тот факт, что Украина желает справедливой победы, не является проблемой; проблема в том, что у Путина нет никакого желания заканчивать войну на каких-либо разумных условиях вообще. Если мир объединяется против него, он притворяется заинтересованным в диалоге: "Я готов к переговорам, давайте сделаем это, давайте сядем вместе", – но это всего лишь разговоры. Это пустая риторика, вымысел, который не дает миру объединиться с Украиной и изолировать Путина", – сказал Зеленский.

Он добавил: Путин лишь делает вид, что открывает дверь для диалога, и те страны, которые стремятся к геополитическому балансу, в частности Китай и некоторые другие страны Азии и Африки, указывают на якобы "готовность" диктатора к переговорам.

"Но это все только видимость. Со своей стороны, мы видим игру, которую он ведет, и корректируем наши подходы к прекращению войны. Там, где он предлагает пустую риторику, мы предлагаем реальную формулу установления мира, конкретный план того, как мы можем положить конец войне", – сказал Зеленский.

Изменился ли подход Киева к завершению войны

Журналист напомнил Зеленскому, что в 2022 и 2023 годах Киев сигнализировал о категорическом отказе от переговоров с РФ, но сейчас, "кажется, открыл окно для идеи переговоров".

В ответ Зеленский сказал, что два года назад на саммите G-20 в Индонезии в своем видеообращении он представил нашу Формулу мира и с тех пор "был довольно последователен, говоря, что россияне блокировали все наши инициативы с самого начала, и что они продолжают это делать".

"И я сказал, что любой переговорный процесс будет безуспешным, если он будет с Путиным или с его окружением, которые все являются просто его марионетками. Все говорили, что мы должны допустить возможность какого-то диалога. И я сказал им: "Послушайте, ваше впечатление, что Путин хочет положить конец войне, ошибочно. Это потенциально фатальная ошибка, которую вы совершаете, я вам говорю", – заявил президент.

По его словам, Украина со своей стороны должна продемонстрировать, что у нее есть это желание диалога – и ее желание искрене.

"Наши партнеры считают, что мы должны быть за столом переговоров? Тогда давайте будем конструктивны. Давайте проведем первый саммит, где мы все соберемся. Мы напишем план и передадим его россиянам. Они могут сказать: "Мы готовы к разговору", а затем у нас будет второй саммит, где они скажут: "Эта ваша формула, мы с ней согласны". Или, как вариант, "Мы не согласны. Мы думаем, что это должно быть так и так". Это называется диалогом", – сказал украинский лидер.

План усиления Украины

Чтобы диалог произошел, нужно подготовить план без россиян, "потому что, к сожалению, они, похоже, думают, что у них есть своего рода красная карточка, как в футболе, которую они могут задержать и заблокировать все", сказал Зеленский и добавил, что украинский план "готовится".

"План победы – это мост. После первого мирного саммита наши партнеры увидели, что Россия вообще не готова к каким-либо переговорам, что подтвердило мое послание им и мою настойчивость в том, что, не сделав Украину сильной, они никогда не заставят Путина вести честные и равные переговоры. Мне никто не поверил. Они сказали: "Мы пригласим их на второй саммит, и они прибегут". Ну, теперь у нас запланирован второй саммит, и похоже, что они не прибегут", – сказал он.

По его словам, поэтому его план победы – это план, который быстро усилит Украину. И сильная Украина заставит главу Кремля сесть за стол переговоров, считает Зеленский.

"Я в этом убежден. Просто раньше я только говорил это, а теперь изложил все на бумаге, с конкретными аргументами и конкретными шагами по укреплению Украины в октябре, ноябре и декабре и для дипломатического окончания войны", – пояснил президент.

На этот раз Путин осознает глубину этого плана и приверженность партнеров Украины ее укреплению, а также важный факт: если он не готов закончить эту войну честным и справедливым способом, а вместо этого хочет продолжать пытаться уничтожить украинцев, "то укрепленная Украина не позволит ему этого сделать".

"Более того, продолжение достижения этой цели также значительно ослабит Россию, что поставит под угрозу положение самого Путина", – спрогнозировал Зеленский.

На вопрос о том, есть ли у Киева план Б на случай отказа Байдена поддержать план украинской победы, он сказал:

"Мы годами живем по плану Б. План А был предложен до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами оружия. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не произойдет. Они не послушали. С тех пор они все признали мою правоту. Укрепление Украины значительно снизило бы вероятность вторжения Путина. Сейчас я предлагаю новый план А", – рассказал Зеленский.

Этот план, по его словам, означает, что Украина меняет текущий курс, в котором "только благодаря силе наших военных, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов мы устояли".

"Если вы не хотите, чтобы эта война затянулась, если вы не хотите, чтобы Путин похоронил нас под трупами своих людей, унеся в процессе еще больше жизней украинцев, мы предлагаем вам план по укреплению Украины. Это не фантазия, и, что важно, он не требует от РФ сотрудничества для достижения успеха. Скорее, в плане изложено то, что наши партнеры могут сделать без участия РФ. Если дипломатия – это желание обеих сторон, то, прежде чем она сможет быть эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и наших партнеров. Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не захочет его поддержать, я не могу его заставить. Если он откажется – ну, тогда мы должны продолжать жить в рамках плана Б. И это прискорбно", – сказал Зеленский.

По его словам, отказ Байдена означал бы то, что он "не хочет заканчивать войну каким-либо образом, лишая Россию победы", а Украина бы оказалась в очень долгой войне – "невозможной, изнурительной ситуации, в которой погибло бы огромное количество людей":

"Сказав это, я не могу винить Байдена ни в чем. В конце концов, он сделал мощный, исторический шаг, когда решил поддержать нас в начале войны, действие, которое подтолкнуло наших других партнеров сделать то же самое. Мы признаем большое достижение Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже стал исторической победой".

Путин бы не ограничился захватом Украины

На вопрос о том, как Зеленский бы объяснил простым американцам необходимость военной поддержки Украины, он ответил:

"Я бы сказал им, что Украина на самом деле сделала все возможное, чтобы не допустить Америку в эту войну. Путин рассчитывал победить Украину в быстрой кампании, и если бы Украина не устояла, Путин бы пошел дальше".

Во-первых, добавил президент, тогда было бы около 40 млн иммигрантов, приезжающих в Европу, Америку и Канаду. Во-вторых, была бы потеряна самая большая страна в Европе, что стало бы "огромным ударом по влиянию Америки на континенте" и Россия получила бы там полное влияние.

"Вы бы потеряли всех – Польшу, Германию – и ваше влияние было бы равно нулю. ... Да, война приносит трудности, но стойкость Украины позволила Америке решить множество других проблем. ... Это могла бы быть Польша или страны Балтии, которые все являются членами НАТО. Это было бы катастрофой, ударом под дых для США, потому что тогда вы определенно вовлечены в полномасштабную ситуацию – с войсками на местах, финансированием, инвестициями и с американской экономикой, переходящей на военные рельсы. Так что говорить, что вы уже давно в этой войне, просто неправда. Наоборот: я считаю, что мы защитили Америку от тотальной войны", – заявил Зеленский.

По его словам, РФ может ударить по Польше "точно так же – в ответ на какую-нибудь провокацию со стороны Беларуси".

"И поэтому после двух с половиной лет вашей поддержки и инвестиций – за что мы очень благодарны – вы можете умножить все на ноль. Америке придется начать инвестировать с нуля, и в войну совершенно другого калибра. В ней будут сражаться американские солдаты. Что все это принесет огромную пользу России, должен добавить я", – полагает президент.

Трамп на самом деле не знает, как остановить войну

По словам Зеленского, заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он знает, как закончить войну в Украине, звучат в рамках его предвыборной кампании.

"Мне кажется, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает как. С этой войной, зачастую, чем глубже вы в нее смотрите, тем меньше вы понимаете. Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить конец этому завтра, и по мере того, как они углублялись в это, они понимали, что это не так просто", – считает президент Украины.

Дополняется...