Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что США должны "выйти" из войны в Украине. И в случае своей победы он планирует обеспечить такой "выход", потому что не исключает вероятности победы РФ.

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Достичь желаемого Трамп, по его словам, собирается путем переговоров. Такое заявление кандидат сделал в ходе выступления в штате Джорджия 24 сентября, сообщает "Радио Свобода".

С точки зрения Трампа, действующая администрация президента США "втянула" страну в российско-украинскую войну. Штаты же должны из нее "выйти", что кандидат-республиканец обещает обеспечить в случае победы на президентских выборах.

"Байден и Камала (действующий президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис. – Ред.) втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вытащить", – заявил Трамп.

Американских избирателей при этом он пытается запугать победой России и тем, что без президента Трампа США "застрянут в этой войне".

"Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если я не буду президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры, я выйду оттуда. Мы должны выйти. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". А что будет, если они (Россия. – Ред.) победят?" – выдал Трамп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп думает, что знает, как закончить войну, но это не так. И от подобных иллюзий западные лидеры отказываются, как только начинают погружаться в ситуацию глубже и изучать ее.

Глава государства также подчеркнул, что повторение "Минска" не может быть выходом из ситуации, а мир ценой потери территорий, о чем говорят в команде Трампа, неприемлем для Украины.